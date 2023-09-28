Пробки на въезде в Киев сегодня, 28 сентября: ситуация на дорогах столицы

Проверка документов на дороге. Фото: google

В четверг, 28 сентября, на въезде в Киев не зафиксированы большие пробки. Небольшие скопления автомобилей могут быть на Днепровской набережной, Дарницком мосту и Одесской трассе.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.

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Пробки на въезд в Киев 28 сентября

Следовательно, по состоянию на утро 28 сентября на въездах в столицу не зафиксированы многокилометровые пробки. Небольшие скопления возможны на Днепровской набережной и Дарницком мосту.

Информация о пробках в Киеве. Фото: Google Maps

Также существует пробка на Одесской трассе вблизи Киева. Проблемы с движением, вероятно, возникли из-за остановки автомобилей на КПП.

Пробки со стороны Чабанов. Фото: Google Maps

Напомним, директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КМВА Александр Возный порекомендовал не использовать ежедневно свой автомобиль, поскольку это негативно сказывается на качестве воздуха в Киеве. По его данным, в столице насчитали более 1 млн автомобилей.

Также мы писали, что 28 сентября появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.