Пробки на въезде в Киев сегодня, 28 сентября: ситуация на дорогах столицы
В четверг, 28 сентября, на въезде в Киев не зафиксированы большие пробки. Небольшие скопления автомобилей могут быть на Днепровской набережной, Дарницком мосту и Одесской трассе.
Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.
Пробки на въезд в Киев 28 сентября
Следовательно, по состоянию на утро 28 сентября на въездах в столицу не зафиксированы многокилометровые пробки. Небольшие скопления возможны на Днепровской набережной и Дарницком мосту.
Также существует пробка на Одесской трассе вблизи Киева. Проблемы с движением, вероятно, возникли из-за остановки автомобилей на КПП.
Напомним, директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КМВА Александр Возный порекомендовал не использовать ежедневно свой автомобиль, поскольку это негативно сказывается на качестве воздуха в Киеве. По его данным, в столице насчитали более 1 млн автомобилей.
Также мы писали, что 28 сентября появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.