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Пробки на въезде в Киев сегодня, 28 сентября: ситуация на дорогах столицы

28 сентября 2023 08:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Пробки на въезде в Киев сегодня, 28 сентября: ситуация на дорогах столицы
Проверка документов на дороге. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В четверг, 28 сентября, на въезде в Киев не зафиксированы большие пробки. Небольшие скопления автомобилей могут быть на Днепровской набережной, Дарницком мосту и Одесской трассе.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.

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Пробки на въезд в Киев 28 сентября

Следовательно, по состоянию на утро 28 сентября на въездах в столицу не зафиксированы многокилометровые пробки. Небольшие скопления возможны на Днепровской набережной и Дарницком мосту.

Пробки в Киеве
Информация о пробках в Киеве. Фото: Google Maps

Также существует пробка на Одесской трассе вблизи Киева. Проблемы с движением, вероятно, возникли из-за остановки автомобилей на КПП.

Пробки в Киеве
Пробки со стороны Чабанов. Фото: Google Maps

Напомним, директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КМВА Александр Возный порекомендовал не использовать ежедневно свой автомобиль, поскольку это негативно сказывается на качестве воздуха в Киеве. По его данным, в столице насчитали более 1 млн автомобилей.

Также мы писали, что 28 сентября появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

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