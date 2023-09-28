Затори на в’їзді у Київ сьогодні, 28 вересня: ситуація на дорогах столиці

Перевірка документів на дорозі. Фото: google

У четвер, 28 вересня, на в'їзді до Києва не зафіксовано великих заторів. Невеликі скупчення автомобілів можуть бути на Дніпровській набережній, Дарницькому мосту та на Одеській трасі.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.

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Затори на в'їзд у Київ 28 вересня

Відтак, станом на ранок 28 вересня на в'їздах до столиці не зафіксовано багатокілометрових заторів. Невеликі скупчення авто можливі на Дніпровській набережній та Дарницькому мосту.

Інформація щодо заторів у Києві. Фото: Google Maps

Також існує затор на Одеській трасі поблизу Києва. Проблеми з рухом, ймовірно, виникли через зупинки автівок на КПП.

Затори з боку Чабанів. Фото: Google Maps

Нагадаємо, директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМВА Олександр Возний порекомендував не використовувати щоденно своє авто, оскільки це негативно позначається на якості повітря в Києві. За його даними, у столиці нарахували понад 1 млн автівок.

Також ми писали, що 28 вересня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.