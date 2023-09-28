Затори на в’їзді у Київ сьогодні, 28 вересня: ситуація на дорогах столиці
У четвер, 28 вересня, на в'їзді до Києва не зафіксовано великих заторів. Невеликі скупчення автомобілів можуть бути на Дніпровській набережній, Дарницькому мосту та на Одеській трасі.
Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.
Затори на в'їзд у Київ 28 вересня
Відтак, станом на ранок 28 вересня на в'їздах до столиці не зафіксовано багатокілометрових заторів. Невеликі скупчення авто можливі на Дніпровській набережній та Дарницькому мосту.
Також існує затор на Одеській трасі поблизу Києва. Проблеми з рухом, ймовірно, виникли через зупинки автівок на КПП.
Нагадаємо, директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМВА Олександр Возний порекомендував не використовувати щоденно своє авто, оскільки це негативно позначається на якості повітря в Києві. За його даними, у столиці нарахували понад 1 млн автівок.
Також ми писали, що 28 вересня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.