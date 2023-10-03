Пробки на въезде в Киев сегодня, 3 октября: ситуация на дорогах столицы

Проверка документов на блокпосте. Иллюстративное фото: google

Сегодня утром, 3 октября, на въезде в столицу не зафиксированы большие пробки. Незначительные скопления автомобилей можно увидеть только по улице Киевской, если ехать с Вишневого.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Пробки на въезд в Киев 3 октября

По состоянию на утро 3 октября на въездах в Киев не зафиксированы многокилометровые большие пробки.

Пробки на въезд в Киев 3 октября. Фото: Google Maps

Небольшое скопление автомобилей может быть на улице Киевской и Кольцевой дороге, если ехать с Вишневого. Однако это не влияет на интенсивность движения авто.

Пробки на въезд в Киев 3 октября. Фото: Google Maps

Известно, что одна из основных причин пробок на въезде в город — наличие блокпостов вокруг Киева. Из-за этого машины иногда долго не могут въехать в столицу, а во время часа пик колонна автомобилей может растянуться на целые километра.

Напомним, 2 октября появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Также мы писали, что в пятницу, 29 сентября, на украинском топливном рынке несколько подскочили средние цены на крупнейших автозаправочных станциях. На несколько копеек подорожали все виды бензинов, дизельное горючее и автомобильный газ.