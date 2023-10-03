Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Затори на в’їзді у Київ сьогодні, 3 жовтня: ситуація на дорогах столиці arrow

Затори на в’їзді у Київ сьогодні, 3 жовтня: ситуація на дорогах столиці

3 жовтня 2023 07:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Затори на в’їзді у Київ сьогодні, 3 жовтня: ситуація на дорогах столиці
Перевірка документів на блокпості. Ілюстративне фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні зранку, 3 жовтня, на в'їзді до столиці не зафіксовано великих заторів. Незначні скупчення автівок можна побачити лише на вулиці Київській, якщо їхати з Вишневого.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Затори на в'їзд у Київ 3 жовтня

Станом на ранок 3 жовтня на в'їздах до Києва не зафіксовано багатокілометрових великих заторів.

затори на в'їздах до Києва 3 жовтня
Затори на в'їзд у Київ 3 жовтня. Фото: Google Maps

Невелике скупчення автомобілів може бути на вулиці Київській та на Кільцевій дорозі, якщо їхати з Вишневого. Проте це не має впливу на інтенсивність руху авто.

затори на в'їзд у Київ 3 жовтня
Затори на в'їзд у Київ 3 жовтня. Фото: Google Maps

Відомо, що одна з основних причин заторів на в'їзді до міста — це наявність блокпостів навколо Києва. Через це автівки іноді довго не можуть в'їхати до столиці, а під час години пік колона автомобілів може розтягнутися на аж на кілометри. 

Нагадаємо, 2 жовтня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

Також ми писали, що у п'ятницю, 29 вересня, на українському паливному ринку дещо підскочили середні ціни на найбільших автозаправних станціях. На кілька копійок подорожчали усі види бензинів, дизельне пальне та автомобільний газ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

None

Вибори в Польщі: пастка, гра на націоналізмі і драма влади

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз