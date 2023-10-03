Затори на в’їзді у Київ сьогодні, 3 жовтня: ситуація на дорогах столиці

Перевірка документів на блокпості. Ілюстративне фото: google

Сьогодні зранку, 3 жовтня, на в'їзді до столиці не зафіксовано великих заторів. Незначні скупчення автівок можна побачити лише на вулиці Київській, якщо їхати з Вишневого.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Затори на в'їзд у Київ 3 жовтня

Станом на ранок 3 жовтня на в'їздах до Києва не зафіксовано багатокілометрових великих заторів.

Затори на в'їзд у Київ 3 жовтня. Фото: Google Maps

Невелике скупчення автомобілів може бути на вулиці Київській та на Кільцевій дорозі, якщо їхати з Вишневого. Проте це не має впливу на інтенсивність руху авто.

Затори на в'їзд у Київ 3 жовтня. Фото: Google Maps

Відомо, що одна з основних причин заторів на в'їзді до міста — це наявність блокпостів навколо Києва. Через це автівки іноді довго не можуть в'їхати до столиці, а під час години пік колона автомобілів може розтягнутися на аж на кілометри.

Нагадаємо, 2 жовтня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

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