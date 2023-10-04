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Пробки на въезде в Киев сегодня, 4 октября: ситуация на дорогах столицы

4 октября 2023 07:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Пробки на въезде в Киев сегодня, 4 октября: ситуация на дорогах столицы
Проверка документов. Фото: ГПСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня, утром 4 октября, на въезде в Киев не было зафиксировано больших пробок. Некоторые скопления автомобилей можно заметить по улице Киевской, если ехать с Вишневого.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Пробки на въезд в Киев 4 октября

Отмечается, что к утру 4 октября на въездах в Киев есть небольшие пробки, однако они не займут много времени.

пробки на въезде в Киев
Пробки на въезд в Киев 4 октября. Фото: Google Maps

Также скопление автомобилей может быть на улице Киевской и Кольцевой дороге, если следовать с Вишневого. Но такие пробки существенно не влияют на интенсивность движения транспорта.

пробки на въезде в Киев
Пробки на въезд в Киев 4 октября. Фото: Google Maps

Одной из главных причин пробок на въезде в столицу является размещение блокпостов вокруг города. В результате этого автомобили иногда долго не могут въехать в Киев, а в час пик колонна авто может растянуться на километры.

Напомним, на сегодня, 4 октября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Также мы писали, что, начиная со 2 октября, в Болгарии начнет действовать запрет на въезд авто с российскими номерами. Страна присоединилась к санкциям, введенным Евросоюзом против России из-за ее войны против Украины.

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