Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Затори на в’їзді у Київ сьогодні, 4 жовтня: ситуація на дорогах столиці arrow

Затори на в’їзді у Київ сьогодні, 4 жовтня: ситуація на дорогах столиці

4 жовтня 2023 07:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Затори на в’їзді у Київ сьогодні, 4 жовтня: ситуація на дорогах столиці
Перевірка документів. Фото: ДПСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сьогодні, вранці 4 жовтня, на в'їзді до Києва не було зафіксовано великих заторів. Деякі скупчення автомобілів можна помітити на вулиці Київській, якщо їхати з Вишневого. 

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Затори на в'їзд у Київ 4 жовтня

Зазначається, що на ранок 4 жовтня на в'їздах до Києва є невеликі затори, проте вони не займуть багато часу. 

затори на в'їзді до Києва
Затори на в'їзд у Київ 4 жовтня. Фото: Google Maps

Також скупчення автівок може бути на вулиці Київській та на Кільцевій дорозі, якщо прямувати з Вишневого. Але такі затори суттєво не впливають на інтенсивність руху транспорту.

затори на в'їзді до Києва
Затори на в'їзд у Київ 4 жовтня. Фото: Google Maps

Однією з головних причин заторів на в'їзді до столиці є розміщення блокпостів навколо міста. Внаслідок цього автомобілі іноді довго не можуть в'їхати до Києва, а під час години пік колона авто може розтягнутися на кілометри.  

Нагадаємо, станом на сьогодні, 4 жовтня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

Також ми писали, що починаючи з 2 жовтня, у Болгарії почне діяти заборона на в'їзд авто з російськими номерами. Країна приєдналася до санкцій, які запровадив Євросоюз проти Росії через її війну проти України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на війну у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз