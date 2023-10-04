Затори на в’їзді у Київ сьогодні, 4 жовтня: ситуація на дорогах столиці

Перевірка документів. Фото: ДПСУ

Сьогодні, вранці 4 жовтня, на в'їзді до Києва не було зафіксовано великих заторів. Деякі скупчення автомобілів можна помітити на вулиці Київській, якщо їхати з Вишневого.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Затори на в'їзд у Київ 4 жовтня

Зазначається, що на ранок 4 жовтня на в'їздах до Києва є невеликі затори, проте вони не займуть багато часу.

Затори на в'їзд у Київ 4 жовтня. Фото: Google Maps

Також скупчення автівок може бути на вулиці Київській та на Кільцевій дорозі, якщо прямувати з Вишневого. Але такі затори суттєво не впливають на інтенсивність руху транспорту.

Затори на в'їзд у Київ 4 жовтня. Фото: Google Maps

Однією з головних причин заторів на в'їзді до столиці є розміщення блокпостів навколо міста. Внаслідок цього автомобілі іноді довго не можуть в'їхати до Києва, а під час години пік колона авто може розтягнутися на кілометри.

Нагадаємо, станом на сьогодні, 4 жовтня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Також ми писали, що починаючи з 2 жовтня, у Болгарії почне діяти заборона на в'їзд авто з російськими номерами. Країна приєдналася до санкцій, які запровадив Євросоюз проти Росії через її війну проти України.