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В КМВА рассказали, сколько авто передвигается по Киеву

24 сентября 2023 05:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В КМВА рассказали, сколько авто передвигается по Киеву
Пробки в Киеве. Фото: РБК-Украина
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КМВА Александр Возный порекомендовал не использовать ежедневно свой автомобиль, поскольку это негативно сказывается на качестве воздуха в Киеве. По его данным, в столице насчитали более 1 млн автомобилей.

Об этом сообщает КИИВ24.

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"По последним данным, на буднях столицы передвигается около 1 млн-1 млн 100 тыс. автомобилей. На выходных количество уменьшается до 800 тысяч. То есть вы можете представить насколько это большое количество, и хочу отметить, что в 2015 году фактически за последние восемь лет, количество автомобилей зарегистрированных в столице удвоилось", — пояснил Возный.

Напомним, что во вторник, 12 сентября, в Киеве резко ухудшилось качество воздуха до опасного уровня. Такой уровень загрязнения имеет негативные последствия для людей.

Также мы сообщали, что киевлянам и гостям столицы сообщили о состоянии воздуха в Киеве. Специалисты рассказали об экологической ситуации воздуха по состоянию на 5 сентября.

Добавим, что Европа столкнулась с серьезной экологической проблемой. Около 98% людей на континенте живут в районах с очень вредным и загрязненным воздухом.

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