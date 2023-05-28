Задержание педофила: мужчина посылал интимные фото и ждал в гости
В Киеве задержали педофила. 54-летний киевлянин в течение длительного времени развращал несовершеннолетнюю девушку. Отправлял ей порнографические фотографии и приглашал к себе домой.
Злоумышленнику инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины. Он может провести за решеткой восемь лет. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции Киева.
В полиции выяснили, что мужчина познакомился с 12-летней школьницей в социальной сети. Начал переписываться, общался на откровенные темы.
Одними разговорами не обошлось, извращенец начал отправлять девочке фотографии интимного характера и очень хотел, чтобы она пришла к нему в гости.
Правоохранители задержали злоумышленника на "горячем", когда девушка пришла на встречу.
Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины:
- развращение несовершеннолетних, ч. 3 ст. 156-1,
- притязание ребенка с сексуальными намерениями ч. 2 ст. 301,
- распространение порнографических изображений среди несовершеннолетних.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Досудебное расследование продолжается.
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