Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Задержание педофила: мужчина посылал интимные фото и ждал в гости arrow

Задержание педофила: мужчина посылал интимные фото и ждал в гости

28 мая 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Задержание педофила: мужчина посылал интимные фото и ждал в гости
Киевлянина-педофила задержали правоохранители. Фото: ГУ Нацполиции Киева
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Киеве задержали педофила. 54-летний киевлянин в течение длительного времени развращал несовершеннолетнюю девушку. Отправлял ей порнографические фотографии и приглашал к себе домой.

Злоумышленнику инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины. Он может провести за решеткой восемь лет.  Об этом сообщает Главное управление Нацполиции Киева.

Читайте также:

В полиции выяснили, что мужчина познакомился с 12-летней школьницей в социальной сети. Начал переписываться, общался на откровенные темы. 

Одними разговорами не обошлось, извращенец начал отправлять девочке фотографии интимного характера и очень хотел, чтобы она пришла к нему в гости.

Правоохранители задержали злоумышленника на "горячем", когда девушка пришла на встречу.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины:

  • развращение несовершеннолетних, ч. 3 ст. 156-1,
  • притязание ребенка с сексуальными намерениями ч. 2 ст. 301,
  • распространение порнографических изображений среди несовершеннолетних.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в автомобиле судьи Алексея Тандыра, сбившего насмерть 23-летнего нацгвардейца, нашли бутылки с недопитыми спиртными напитками. Их отправили на экспертизу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас