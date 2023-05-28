Задержание педофила: мужчина посылал интимные фото и ждал в гости

Киевлянина-педофила задержали правоохранители. Фото: ГУ Нацполиции Киева

В Киеве задержали педофила. 54-летний киевлянин в течение длительного времени развращал несовершеннолетнюю девушку. Отправлял ей порнографические фотографии и приглашал к себе домой.

Злоумышленнику инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины. Он может провести за решеткой восемь лет. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции Киева.

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В полиции выяснили, что мужчина познакомился с 12-летней школьницей в социальной сети. Начал переписываться, общался на откровенные темы.

Одними разговорами не обошлось, извращенец начал отправлять девочке фотографии интимного характера и очень хотел, чтобы она пришла к нему в гости.

Правоохранители задержали злоумышленника на "горячем", когда девушка пришла на встречу.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины:

развращение несовершеннолетних, ч. 3 ст. 156-1,

притязание ребенка с сексуальными намерениями ч. 2 ст. 301,

распространение порнографических изображений среди несовершеннолетних.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в автомобиле судьи Алексея Тандыра, сбившего насмерть 23-летнего нацгвардейца, нашли бутылки с недопитыми спиртными напитками. Их отправили на экспертизу.