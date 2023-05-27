В автомобілі судді, який збив нацгвардійця, знайшли спиртні напої

Автомобіль судді, який збив нацгвардійця. Фото: ДБР

В автомобілі судді Олексія Тандира, який збив на смерть 23-річного нацгвардійця, знайшли пляшки з недопитими спиртними напоями. Їх відправили на експертизу.

Про це розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

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Сапьян повідомила, що результати аналізів будуть відомі через 5-7 днів.

За її словами, наразі готується засідання, де Тандиру обиратимуть запобіжний захід. Прокурори будуть просити взяти суддю під варту без права внесення застави.

Нагадаємо, сьогодні, 27 травня, Вища рада правосуддя дозволила арешт судді Тандира. Він збив нацгвардійця, який стояв на блокпосту в Києві.

Також ми писали, що голова Макарівського районного суду міг допомагати іншим водіям на підпитку уникати відповідальності. Активісти кажуть, що саме Тандир свого часу закрив адміністративне провадження за фактом скоєння ДТП, яке було відкрите іншим суддею.

Додамо, за клопотання прокуратури у судді, який збив нацгвардійця, примусово взяли біологічні зразки. Їх направили для дослідження експертам.