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Затримання педофіла: чоловік надсилав інтимні фото та чекав у гості

28 травня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Затримання педофіла: чоловік надсилав інтимні фото та чекав у гості
Киянина-педофіла затримали провоохоронці. Фото: ГУ Нацполіції Києва
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Києві затримали педофіла. 54-ти річний киянин протягом тривалого часу розбещував неповнолітню дівчину. Надсилав їй порнографічні світлини та запрошував до себе додому. 

Зловмиснику інкримінують три статті Кримінального кодексу України. Він може провести за ґратами вісім років. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції Києва

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У поліції з'ясували, що чоловік познайомився із 12-тирічною школяркою у соціальній мережі. Почав переписуватися, спілкувався на відверті теми. 

Одними розмовами не обійшлося, збоченець почав відправляти дівчинці фотограції інтимного характеру та дуже хотів, аби вона прийшла до нього у гості. 

Правоохоронці затримали зловмисника на "гарячому", коли дівчина таки прийшла на зустріч.  

Слідчі повідомили чоловікові про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України:

  • розбещення неповнолітніх, ч. 3 ст. 156-1,
  • домагання дитини з сексуальними намірами ч. 2 ст. 301,
  • розповсюдження порнографічних зображень серед неповнолітніх.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в автомобілі судді Олексія Тандира, який збив на смерть 23-річного нацгвардійця, знайшли пляшки з недопитими спиртними напоями. Їх відправили на експертизу.

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