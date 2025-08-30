Некоторые поезда Укрзализныци задерживаются из-за атаки на инфраструктуру со стороны российских оккупантов

Железнодорожники чинят пути. Иллюстративное фото: Укрзализныця

Из-за массированной атаки российских оккупантов дронами повреждения получила Укрзализныця. Из-за этого в Киев некоторые поезда придут с опозданием.

Такую информацию сообщила в Telegram Укрзализныця.

Реклама

Читайте также:

На сколько и какие поезда задерживаются

Согласно информации, задерживаются рейсы следующих поездов:

№74 Перемышль — Харьков;

№24 Хелм — Киев;

№144 Рахов — Сумы;

№2 Ивано-Франковск - Харьков;

№21 Харьков — Львов;

№106 Одесса — Киев.

В Укрзализныце сообщили, что задержка составит примерно два часа. Сейчас железнодорожники уже взялись за восстановление инфраструктуры.

В Укрзализныце напоминают, что отслеживать рейсы поездов или их задержку можно на этом сайте.

Напомним, ночью российские оккупанты совершили массированную атаку дронами почти на всю Украину. В Запорожье один человек погиб, трое пострадали. Также есть попадания в Днепре и Павлограде.

Также мы сообщали, что накануне в Киеве было объявлено о Дне траура из-за массированного обстрела, произошедшего в ночь на четверг.