Некоторые поезда Укрзализныци задерживаются из-за атаки на инфраструктуру со стороны российских оккупантов

Задержка поездов Укрзализныци из-за атаки РФ — как долго ждать
Из-за массированной атаки российских оккупантов дронами повреждения получила Укрзализныця. Из-за этого в Киев некоторые поезда придут с опозданием.
Такую информацию сообщила в Telegram Укрзализныця.
На сколько и какие поезда задерживаются
Согласно информации, задерживаются рейсы следующих поездов:
- №74 Перемышль — Харьков;
- №24 Хелм — Киев;
- №144 Рахов — Сумы;
- №2 Ивано-Франковск - Харьков;
- №21 Харьков — Львов;
- №106 Одесса — Киев.
В Укрзализныце сообщили, что задержка составит примерно два часа. Сейчас железнодорожники уже взялись за восстановление инфраструктуры.
В Укрзализныце напоминают, что отслеживать рейсы поездов или их задержку можно на этом сайте.
Напомним, ночью российские оккупанты совершили массированную атаку дронами почти на всю Украину. В Запорожье один человек погиб, трое пострадали. Также есть попадания в Днепре и Павлограде.
Также мы сообщали, что накануне в Киеве было объявлено о Дне траура из-за массированного обстрела, произошедшего в ночь на четверг.
