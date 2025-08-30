Видео
Главная Киев Задержка поездов Укрзализныци из-за атаки РФ — как долго ждать

Задержка поездов Укрзализныци из-за атаки РФ — как долго ждать

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 06:34
Некоторые поезда Укрзализныци задерживаются из-за атаки на инфраструктуру со стороны российских оккупантов
Железнодорожники чинят пути. Иллюстративное фото: Укрзализныця

Из-за массированной атаки российских оккупантов дронами повреждения получила Укрзализныця. Из-за этого в Киев некоторые поезда придут с опозданием.

Такую информацию сообщила в Telegram Укрзализныця.

Читайте также:

На сколько и какие поезда задерживаются

Согласно информации, задерживаются рейсы следующих поездов:

  • №74 Перемышль — Харьков;
  • №24 Хелм — Киев;
  • №144 Рахов — Сумы;
  • №2 Ивано-Франковск - Харьков;
  • №21 Харьков — Львов;
  • №106 Одесса — Киев.

В Укрзализныце сообщили, что задержка составит примерно два часа. Сейчас железнодорожники уже взялись за восстановление инфраструктуры.

В Укрзализныце напоминают, что отслеживать рейсы поездов или их задержку можно на этом сайте.

Напомним, ночью российские оккупанты совершили массированную атаку дронами почти на всю Украину. В Запорожье один человек погиб, трое пострадали. Также есть попадания в Днепре и Павлограде.

Также мы сообщали, что накануне в Киеве было объявлено о Дне траура из-за массированного обстрела, произошедшего в ночь на четверг.

Киев Укрзализныця война в Украине железная дорога атака поезд
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
