Головна Київ Затримка потягів Укрзалізниці через атаку РФ — як довго чекати

Затримка потягів Укрзалізниці через атаку РФ — як довго чекати

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 06:34
Деякі потяги Укрзалізниці затримуються через атаку на інфраструктуру з боку російських окупантів
Залізничники лагодять колії. Ілюстративне фото: Укрзалізниця

Через масовану атаку російських окупантів дронами пошкоджень зазнала Укрзалізниця. Через це до Києва деякі потяги прийдуть із запізненням.

Таку інформацію повідомила у Telegram Укрзалізниця.

Читайте також:

На скільки і які потяги затримуються

Згідно з інформацією, затримуються рейси наступних потягів:

  • №74 Перемишль — Харків;
  • №24 Хелм — Київ;
  • №144 Рахів — Суми;
  • №2 Івано-Франківськ — Харків;
  • №21 Харків — Львів;
  • №106 Одеса — Київ.

В Укрзалізниці повідомили, що затримка складе приблизно дві години. Зараз залізничники вже взялись за відновлення інфраструктури.

В Укрзалізниці нагадують, що відстежувати рейси потягів чи їхню затримку можна на цьому сайті

Нагадаємо, вночі російські окупанти здійснили масовану атаку дронами майже на всю Україну. У Запоріжжі одна людина загинула, троє постраждали. Також є влучання у Дніпрі та Павлограді. 

Також ми повідомляли, що напередодні у Києві було оголошено про День жалоби через масований обстріл, що стався в ніч на четвер.

Київ Укрзалізниця війна в Україні залізниця атака потяг
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
