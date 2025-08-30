Деякі потяги Укрзалізниці затримуються через атаку на інфраструктуру з боку російських окупантів

Залізничники лагодять колії. Ілюстративне фото: Укрзалізниця

Через масовану атаку російських окупантів дронами пошкоджень зазнала Укрзалізниця. Через це до Києва деякі потяги прийдуть із запізненням.

Таку інформацію повідомила у Telegram Укрзалізниця.

На скільки і які потяги затримуються

Згідно з інформацією, затримуються рейси наступних потягів:

№74 Перемишль — Харків;

№24 Хелм — Київ;

№144 Рахів — Суми;

№2 Івано-Франківськ — Харків;

№21 Харків — Львів;

№106 Одеса — Київ.

В Укрзалізниці повідомили, що затримка складе приблизно дві години. Зараз залізничники вже взялись за відновлення інфраструктури.

В Укрзалізниці нагадують, що відстежувати рейси потягів чи їхню затримку можна на цьому сайті.

Нагадаємо, вночі російські окупанти здійснили масовану атаку дронами майже на всю Україну. У Запоріжжі одна людина загинула, троє постраждали. Також є влучання у Дніпрі та Павлограді.

Також ми повідомляли, що напередодні у Києві було оголошено про День жалоби через масований обстріл, що стався в ніч на четвер.