Деякі потяги Укрзалізниці затримуються через атаку на інфраструктуру з боку російських окупантів

Затримка потягів Укрзалізниці через атаку РФ — як довго чекати
Через масовану атаку російських окупантів дронами пошкоджень зазнала Укрзалізниця. Через це до Києва деякі потяги прийдуть із запізненням.
Таку інформацію повідомила у Telegram Укрзалізниця.
На скільки і які потяги затримуються
Згідно з інформацією, затримуються рейси наступних потягів:
- №74 Перемишль — Харків;
- №24 Хелм — Київ;
- №144 Рахів — Суми;
- №2 Івано-Франківськ — Харків;
- №21 Харків — Львів;
- №106 Одеса — Київ.
В Укрзалізниці повідомили, що затримка складе приблизно дві години. Зараз залізничники вже взялись за відновлення інфраструктури.
В Укрзалізниці нагадують, що відстежувати рейси потягів чи їхню затримку можна на цьому сайті.
Нагадаємо, вночі російські окупанти здійснили масовану атаку дронами майже на всю Україну. У Запоріжжі одна людина загинула, троє постраждали. Також є влучання у Дніпрі та Павлограді.
Також ми повідомляли, що напередодні у Києві було оголошено про День жалоби через масований обстріл, що стався в ніч на четвер.
