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Сбой в работе Киевстара — в Киевской области будут по-новому предупреждать о воздушной тревоге

12 декабря 2023 18:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Сбой в работе Киевстара — в Киевской области будут по-новому предупреждать о воздушной тревоге
Система оповещения о воздушной тревоге. Фото: Depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Из-за сбоя в работе мобильного оператора "Киевстар" в результате кибератаки в некоторых населенных пунктах Киевской области не работает система оповещения о воздушной тревоге. Поэтому в ОВА придумали новый способ уведомлять граждан об опасности.

Об этом пишет прессслужба ОВА.

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"Из-за этого сбоя не работает система оповещения в Буче, Ирпене, Вишневом, Березане, Сквире, Ржищеве, Тараще, Володарке и Горной теробщине. Также есть точечные отключения системы оповещения в г. Борисполь и еще в 75 населенных пунктах", — говорится в сообщении.

Поэтому во всех перечисленных населенных пунктах сигнал о воздушной тревоге дублируется другой системой оповещения.

Так, в городах и селах, где есть проблемы с работой системы, будут работать экипажи патрульной полиции и ГСЧС, через громкоговорители будут извещать об опасности.

В то же время в области работают Пункты несокрушимости с точками доступа Wi-Fi, где граждане смогут присоединиться к сети Интернет.

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Скриншот поста ОВА

Напомним, что утром 12 декабря на мобильного оператора "Киевстар" совершили мощную хакерскую атаку. Не работает сайт и приложение, а пользователи жалуются на перебои в связи в разных регионах.

Также мы писали, что масштабный сбой в сети Киевстар повлиял не только на отсутствие интернета и связи, но и на другие ежедневные услуги. В частности, украинцы жалуются на трудности при оплате за проезд, работу терминалов и банкоматов, а также невозможность позвонить в контакт-центры ДТЭК.

В результате кибератаки мобильный оператор "Киевстар" проводит ремонтные работы. Восстановление связи у пользователей сначала обещали через 4-5 часов, однако впоследствии сообщили, что окончательные сроки восстановления пока неизвестны.

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