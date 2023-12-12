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Збій у роботі Київстару — на Київщині по-новому попереджатимуть про повітряну тривогу

12 грудня 2023 18:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Збій у роботі Київстару — на Київщині по-новому попереджатимуть про повітряну тривогу
Система сповіщення про повітряну тривогу. Фото: Depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Через збій у роботі мобільного оператора "Київстар" внаслідок кібератаки у деяких населених пунктах Київської області не працює система сповіщення про повітряну тривогу. Тому в ОВА вигадали новий спосіб повідомляти громадян про небезпеку.

Про це пише пресслужба ОВА.

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"Через цей збій не працює система оповіщення в Бучі, Ірпені, Вишневому, Березані, Сквирі, Ржищеві, Таращі, Володарці та Гірській тергромаді. Також є точкові відключення системи оповіщення в м. Бориспіль і ще в 75 населених пунктах", — йдеться у повідомленні.

Тому в усіх перерахованих населених пунктах сигнал про повітряну тривогу дублюється іншою системою оповіщення.

Так, у містах та селах, де є проблеми з роботою системи, працюватимуть екіпажі патрульної поліції та ДСНС, які через гучномовці сповіщатимуть про небезпеку.

Водночас в області працюють Пункти незламності з точками доступу Wi-Fi, де громадяни зможуть приєднатися до мережі Інтернет.

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Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, що вранці 12 грудня на мобільного оператора "Київстар" здійснили потужну хакерську атаку. Не працює сайт та додаток, а користувачі скаржаться на перебої у зв'язку в різних регіонах.

Також ми писали, що масштабний збій у мережі "Київстар" вплинув не лише на відсутність інтернету та зв'язку, а й на інші щоденні послуги. Зокрема, українці скаржаться на труднощі при оплаті за проїзд, роботу терміналів та банкоматів, а також неможливість зателефонувати до контакт-центрів ДТЕК.

Внаслідок кібератаки мобільний оператор "Київстар" проводить ремонтні роботи. Відновлення зв'язку у користувачів спочатку обіцяли за 4-5 годин, проте згодом повідомили що остаточні терміни відновлення поки що невідомі. 

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