В Киеве женщина собирала деньги на благотворительность, но оставляла их себе

Деньги на "благотворительность" — в Киеве судили мошенницу
В Киеве судили женщину, которая занималась мошенничеством. Она под видом сбора на помощь детям-сиротам зарабатывала деньги.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Жительница Киева выдавала себя за работницу благотворительного фонда и собирала деньги якобы на помощь детям-сиротам. Для этого она надевала футболку с надписью "Помощь детям сиротам", чтобы история выглядела убедительно и просила прохожих сделать денежное пожертвование.
В материалах суда указывается о том, что в общем женщина собрала 6177 гривен. Однако все полученные средства злоумышленница оставляла себе.
В то же время в фонде подтвердили, что она никогда не работала с ними и не перечисляла собранные средства.
Решение суда
В ходе суда обвиняемая признала свою вину и раскаялась. Ей назначили три года лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком два года.
Напомним, в Киеве мужчина из СИЗО получил доступ к чужому банковскому счету и перечислял деньги на другие карты.
Также во Львове судили мужчину, который нашел потерянную банковскую карту и рассчитывался ею в магазинах.
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