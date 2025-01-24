В Киеве женщина собирала деньги на благотворительность, но оставляла их себе

Сбор денег. Иллюстративное фото: РБК-Украина

В Киеве судили женщину, которая занималась мошенничеством. Она под видом сбора на помощь детям-сиротам зарабатывала деньги.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Жительница Киева выдавала себя за работницу благотворительного фонда и собирала деньги якобы на помощь детям-сиротам. Для этого она надевала футболку с надписью "Помощь детям сиротам", чтобы история выглядела убедительно и просила прохожих сделать денежное пожертвование.

В материалах суда указывается о том, что в общем женщина собрала 6177 гривен. Однако все полученные средства злоумышленница оставляла себе.

В то же время в фонде подтвердили, что она никогда не работала с ними и не перечисляла собранные средства.

Решение суда

В ходе суда обвиняемая признала свою вину и раскаялась. Ей назначили три года лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком два года.

Напомним, в Киеве мужчина из СИЗО получил доступ к чужому банковскому счету и перечислял деньги на другие карты.

Также во Львове судили мужчину, который нашел потерянную банковскую карту и рассчитывался ею в магазинах.