У Києві жінка збирала гроші на благодійність, але залишала їх собі

Збір грошей. Ілюстративне фото: РБК-Україна

У Києві судили жінку, яка займалася шахрайством. Вона під виглядом збору на допомогу дітям-сиротам заробляла гроші.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Мешканка Києва видавала себе за працівницю благодійного фонду та збирала гроші нібито на допомогу дітям-сиротам. Для цього вона одягала футболку з написом "Допомога дітям сиротам", аби історія мала переконливий вигляд та просила перехожих зробити грошову пожертву.

У матеріалах суду вказується про загалом жінка зібрала 6177 гривень. Однак всі отримані кошти зловмисниця залишала собі.

Водночас у фонді підтвердили, що вона ніколи не працювала з ними не перераховувала зібрані кошти.

Рішення суду

Під час суду обвинувачена визнала свою провину та розкаялася. Їй призначили три роки позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном два роки.

Нагадаємо, у Києві чоловік із СІЗО отримав доступ до чужого банківського рахунку та перераховував гроші на інші картки.

Також у Львові судили чоловіка, який знайшов загублену банківську картку та розраховувався нею в магазинах.