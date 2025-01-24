У Києві жінка збирала гроші на благодійність, але залишала їх собі

Збирала гроші на "благодійність" — у Києві судили шахрайку
У Києві судили жінку, яка займалася шахрайством. Вона під виглядом збору на допомогу дітям-сиротам заробляла гроші.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
Мешканка Києва видавала себе за працівницю благодійного фонду та збирала гроші нібито на допомогу дітям-сиротам. Для цього вона одягала футболку з написом "Допомога дітям сиротам", аби історія мала переконливий вигляд та просила перехожих зробити грошову пожертву.
У матеріалах суду вказується про загалом жінка зібрала 6177 гривень. Однак всі отримані кошти зловмисниця залишала собі.
Водночас у фонді підтвердили, що вона ніколи не працювала з ними не перераховувала зібрані кошти.
Рішення суду
Під час суду обвинувачена визнала свою провину та розкаялася. Їй призначили три роки позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном два роки.
Нагадаємо, у Києві чоловік із СІЗО отримав доступ до чужого банківського рахунку та перераховував гроші на інші картки.
Також у Львові судили чоловіка, який знайшов загублену банківську картку та розраховувався нею в магазинах.
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