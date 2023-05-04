Сбитие российського дрона над Киевом (ФОТО)
Сегодня, 4 мая, в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за атаки неизвестными беспилотниками. В КГГА сообщали о работе ПВО.
Мониторинговые группы отмечали, что в столицу приближались вражеские беспилотники.
В результате российской атаки в одном из районов города вспыхнул пожар. По предварительной информации, все воздушные цели были сбиты. Мэр Виталий Кличко сообщил, что пожар в 4-этажном здании Соломенском районе столицы локализовали. В результате падения обломков БПЛА разрушены конструкции здания на площади 150 м кв.
Информация о пострадавших уточняется.
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Сбитие дрона над Киевом 4 мая. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Сбитие дрона над Киевом 4 мая. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Сбитие дрона над Киевом 4 мая. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Сбитие дрона над Киевом 4 мая. Фото: REUTERS
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Сбитие дрона над Киевом 4 мая. Фото: REUTERS
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