Атака безпілотниками: в одному з районів Києва спалахнула пожежа

Момент падіння ворожого дрона, який збила українська ППО. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок російської атаки безпілотниками на Київ 4 травня в одному із районів міста спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, усі повітряні цілі були збиті.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.

Читайте також:

Наслідки атака на Київ 4 травня

Оновлено 21:05. За інформацією Віталія Кличка, пожежу в 4 поверховій будівлі Соломʼянському районі столиці локалізували. Внаслідок падіння уламків БпЛА зруйновані конструкції будівлі на площі 150 м кв. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

"Під час останньої повітряної тривоги над Києвом був зафіксований безпілотний літальний апарат. Силами і засобами протиповітряної оборони об’єкт був збитий", — розповів начальник КМВА Сергій Попко.

Інформація щодо потерпілих чи руйнувань житлового фонду або інфраструктури відсутня.

"Вибухи і пожежа в Солом’янському районі столиці. Ймовірне потрапляння уламків БпЛА. Всі служби прямують на місце. Деталі згодом", — повідомив Кличко.

Зазначається, що рятувальники локалізують пожежу в 4 поверховій будівлі. Площа загоряння — 50 м кв. За допомогою до медиків ніхто наразі не звертався.

Нагадаємо, у четвер, 4 травня, о 20:00 у Києві та області прозвучала сирена повітряної тривоги. Моніторингові групи повідомили про наближення ворожих безпілотників. Працювало українське ППО.