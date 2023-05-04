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Атака безпілотниками: в одному з районів Києва спалахнула пожежа

4 травня 2023 21:08
оновлено: 21:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Атака безпілотниками: в одному з районів Києва спалахнула пожежа
Момент падіння ворожого дрона, який збила українська ППО. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Внаслідок російської атаки безпілотниками на Київ 4 травня в одному із районів міста спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, усі повітряні цілі були збиті.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.

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Оновлено 21:05. За інформацією Віталія Кличка, пожежу в 4 поверховій будівлі Соломʼянському районі столиці локалізували. Внаслідок падіння уламків БпЛА зруйновані конструкції будівлі на площі 150 м кв. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

"Під час останньої повітряної тривоги над Києвом був зафіксований безпілотний літальний апарат. Силами і засобами протиповітряної оборони об’єкт був збитий", — розповів начальник КМВА Сергій Попко.

Інформація щодо потерпілих чи руйнувань житлового фонду або інфраструктури відсутня. 

"Вибухи і пожежа в Солом’янському районі столиці. Ймовірне потрапляння уламків БпЛА. Всі служби прямують на місце. Деталі згодом", — повідомив Кличко.

Зазначається, що рятувальники локалізують пожежу в 4 поверховій будівлі. Площа загоряння — 50 м кв. За допомогою до медиків ніхто наразі не звертався.

Нагадаємо, у четвер, 4 травня, о 20:00 у Києві та області прозвучала сирена повітряної тривоги. Моніторингові групи повідомили про наближення ворожих безпілотників. Працювало українське ППО.

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