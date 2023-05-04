Збиття російського дрона над Києвом (ФОТО)

Ввечері 4 травня над Києвом збили ворожий безпілотник. Фото:

Сьогодні, 4 травня, в Києві було оголошено повітряну тривогу через атаку невідомими безпілотниками. У КМДА повідомляли про роботу ППО.

Моніторингові групи зазначали, що на столицю наближались ворожі безпілотники.

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Внаслідок російської атаки в одному із районів міста спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, усі повітряні цілі були збиті. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що пожежу в 4-поверховій будівлі Соломʼянського району столиці локалізували. Внаслідок падіння уламків БпЛА зруйновано конструкції будівлі на площі 150 кв.м.

Інформація щодо потерпілих уточнюється.