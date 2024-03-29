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Сбывал наркотики в Киеве — полиция задержала 20-летнего парня

29 марта 2024 09:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сбывал наркотики в Киеве — полиция задержала 20-летнего парня
Задержание парня, который сбывал наркотики. Фото: Нацполиция
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Полицейские задержали 20-летнего парня, который сбывал наркотики в Голосеевском районе Киева. Во время обысков у нарушителя нашли 179 свертков с метадоном, ему грозит лишение свободы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в пятницу, 29 марта.

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Что известно о деле

Правоохранители рассказали, что в Голосеевском районе столицы задержан 20-летний парень за сбыт метадона. Во время обысков у него изъяли 179 свертков с наркотиками. Как выяснилось, нарушителем оказался уроженец Черкасской области. Его задержали.

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Найдены свертки с метадоном у парня. Фото: Нацполиция

"Следователи сообщили задержанному о подозрении за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", — говорится в сообщении.

Известно, что суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

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Скриншот сообщения полиции

Напомним, недавно Служба безопасности разоблачила преступную группировку, занимавшуюся незаконным ввозом в Украину веществ, используемых для производства наркотиков. Для этого нарушители придумали выгодную схему, используя в качестве прикрытия обычный стиральный порошок.

Кроме того, в Киеве правоохранители задержали женщину, которая побила чужой автомобиль. По данным полиции, у фигурантки были наркотики.

Киев
наркотики
торговля
тюрьма
полиция
наркоторговля

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