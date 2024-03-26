У Києві затримали жінку, яка розтрощила авто свого знайомого

Пошкоджене авто. Фото: Патрульна поліція Києва

У Дарницькому районі Києва правоохоронці затримали жінку, яка побила чужий автомобіль. За даними поліції, фігурантка мала із собою наркотики.

Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

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Зазначається, що жінка з невідомих причин розтрощила автівку свого знайомого. Останній і повідомив про це правоохоронним органам.

Патрульні з'ясували місце проживання фігурантки та вирушили за зазначеною адресою. Вона відчинила двері та зізналася у скоєному, а також розповіла про те, що мала із собою наркотики.

"Відтак ми затримали порушницю та передали її слідчим для подальшого з'ясування всіх обставин події", — йдеться у повідомленні.

Наркотична речовина, яку мала із собою жінка. Фото: Патрульна поліція Києва

Нагадаємо, днями у Києві жінка знайшла у капоті свого автомобіля змію. Рятувальники наразі шукають господарів плазуна та припускають, що він міг виповзти з акваріума.

Крім того, днями у столиці невідомий розпочав стрілянину з балкона багатоповерхівки.