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У Києві затримали жінку, яка розтрощила авто свого знайомого

26 березня 2024 08:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві затримали жінку, яка розтрощила авто свого знайомого
Пошкоджене авто. Фото: Патрульна поліція Києва
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Дарницькому районі Києва правоохоронці затримали жінку, яка побила чужий автомобіль. За даними поліції, фігурантка мала із собою наркотики. 

Про це повідомили у Патрульній поліції Києва. 

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Що відомо про інцидент

Зазначається, що жінка з невідомих причин розтрощила автівку свого знайомого. Останній і повідомив про це правоохоронним органам. 

Патрульні з'ясували місце проживання фігурантки та вирушили за зазначеною адресою. Вона відчинила двері та зізналася у скоєному, а також розповіла про те, що мала із собою наркотики. 

"Відтак ми затримали порушницю та передали її слідчим для подальшого з'ясування всіх обставин події", — йдеться у повідомленні. 

У Києві затримали жінку, яка побила чужий автомобіль
Наркотична речовина, яку мала із собою жінка. Фото: Патрульна поліція Києва

Нагадаємо, днями у Києві жінка знайшла у капоті свого автомобіля змію. Рятувальники наразі шукають господарів плазуна та припускають, що він міг виповзти з акваріума. 

Крім того, днями у столиці невідомий розпочав стрілянину з балкона багатоповерхівки. 

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