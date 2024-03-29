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Збував наркотики у Києві — поліція затримала 20-річного хлопця

29 березня 2024 09:28
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Збував наркотики у Києві — поліція затримала 20-річного хлопця
Затримання хлопця, який збував наркотики. Фото: Нацполіція
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Поліцейські затримали 20-річного молодика, який збував наркотики, у Голосіївському районі Києва. Під час обшуків у порушника знайшли 179 пакунків з метадоном, йому загрожує позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у п'ятницю, 29 березня. 

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Що відомо про справу

Правоохоронці розповіли, що у Голосіївському районі столиці затримали 20-річного хлопця за збут метадону. Під час обшуків у нього вилучили 179 пакунків з наркотиками. Як з'ясувалось, порушником виявися уродженець Черкащини. Його затримали.

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Знайдені пакунки з метадоном у хлопця. Фото: Нацполіція

"Слідчі повідомили затриманому про підозру за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів", — йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі. 

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Скриншот допису поліції

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки викрила злочинне угруповання, яке займалося незаконним ввезенням в Україну речовин, що використовуються для виробництва наркотиків. Для цього порушники вигадали вигідну схему, використовуючи як прикриття звичайний пральний порошок.

Крім того, у Києві правоохоронці затримали жінку, яка побила чужий автомобіль. За даними поліції, фігурантка мала із собою наркотики. 

Київ
наркотики
торгівля
в'язниця
поліція
наркоторгівля

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