Збував наркотики у Києві — поліція затримала 20-річного хлопця

Затримання хлопця, який збував наркотики. Фото: Нацполіція

Поліцейські затримали 20-річного молодика, який збував наркотики, у Голосіївському районі Києва. Під час обшуків у порушника знайшли 179 пакунків з метадоном, йому загрожує позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у п'ятницю, 29 березня.

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Що відомо про справу

Правоохоронці розповіли, що у Голосіївському районі столиці затримали 20-річного хлопця за збут метадону. Під час обшуків у нього вилучили 179 пакунків з наркотиками. Як з'ясувалось, порушником виявися уродженець Черкащини. Його затримали.

Знайдені пакунки з метадоном у хлопця. Фото: Нацполіція

"Слідчі повідомили затриманому про підозру за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів", — йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки викрила злочинне угруповання, яке займалося незаконним ввезенням в Україну речовин, що використовуються для виробництва наркотиків. Для цього порушники вигадали вигідну схему, використовуючи як прикриття звичайний пральний порошок.

Крім того, у Києві правоохоронці затримали жінку, яка побила чужий автомобіль. За даними поліції, фігурантка мала із собою наркотики.