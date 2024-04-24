Сбывал психотропы на столичном пляже — в Киеве задержали 31-летнего дельца
В Деснянском районе Киева правоохранители разоблачили мужчину, который сбывал психотропные вещества на столичном пляже. 31-летнему уроженцу Житомирской области сообщили о подозрении.
Об этом сообщает полиция Киева.
Что известно о злоумышленнике
"Участковые офицеры Деснянского управления полиции во время отработки территории района разоблачили мужчину, который сбывал психотропы на столичном пляже", — написали в полиции, сообщая о фигуранте.
Там отметили, что в ходе задержания у злоумышленника изъяли полиэтиленовый пакет с 1,2 кг психотропа "Альфа-PVP".
В связи с этим следователи задержали мужчину и сообщили ему о подозрении.
Напомним, в Сумской области задержали преступную группировку, занимавшуюся сбытом амфетамина.
Добавим, в Прикарпатье полиция разоблачила мощный межрегиональный наркосиндикат.
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