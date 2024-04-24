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Сбывал психотропы на столичном пляже — в Киеве задержали 31-летнего дельца

24 апреля 2024 13:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Сбывал психотропы на столичном пляже — в Киеве задержали 31-летнего дельца
Задержанный фигурант. Фото: полиция Киева
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Деснянском районе Киева правоохранители разоблачили мужчину, который сбывал психотропные вещества на столичном пляже. 31-летнему уроженцу Житомирской области сообщили о подозрении.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Что известно о злоумышленнике

"Участковые офицеры Деснянского управления полиции во время отработки территории района разоблачили мужчину, который сбывал психотропы на столичном пляже", — написали в полиции, сообщая о фигуранте.

Там отметили, что в ходе задержания у злоумышленника изъяли полиэтиленовый пакет с 1,2 кг психотропа "Альфа-PVP".

В связи с этим следователи задержали мужчину и сообщили ему о подозрении.

Психотропное вещество
Удален психотроп. Фото: полиция Киева

Напомним, в Сумской области задержали преступную группировку, занимавшуюся сбытом амфетамина.

Добавим, в Прикарпатье полиция разоблачила мощный межрегиональный наркосиндикат.

Киев
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наркотики
украинцы
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