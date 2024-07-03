В Киеве задержали мужчину, который сбывал наркотические вещества

Задержан злоумышленник. Фото: Нацполиция

Правоохранители Киева задержали 38-летнего злоумышленника, который в Оболонском районе города сбывал психотропные вещества. В общей сложности у мужчины обнаружили 41 пакет запрещенных веществ. Пока будет продолжаться следствие, фигурант будет находиться под стражей, ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в среду, 3 июля.

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Во время патрулирования улиц Оболонского района участковые офицеры полиции остановили для проверки мужчину, у которого впоследствии обнаружили 34 пакета с психотропным веществом "Альфа-PVP". Правоохранители изъяли запрещенные вещества, а также разыскали 7 свертков, которые фигурант уже успел разложить в тайники.

Запрещенные вещества, обнаруженные правоохранителями у фигуранта. Фото: Нацполиция

"По данным следствия, 38-летний житель Киева сбывал запрещенные вещества путем закладок. Всего сотрудники полиции изъяли у мужчины 41 пакет с расфасованным психотропом "Альфа-PVP" , — говорится в сообщении.

Во время обыска по месту жительства нарушителя правоохранители изъяли пластиковый контейнер с кристаллическим веществом, направленный на проведение соответствующих экспертиз.

Обнаружено кристаллическое вещество при обыске в помещении нарушителя. Фото: Нацполиция

Киевлянин 1986 года рождения был задержан и сообщен о подозрении в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

На время следствия фигурант будет находиться под стражей, ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, шестерых жителей Первомайского района Николаевской области будут судить за организацию схемы сбыта наркотиков, оружия и взрывных устройств. Мужчины действовали по всей территории нашей страны, теперь им грозит заключение.

Также мы писали, что правоохранители в Одессе разоблачили горожанина, пытавшегося осуществлять сбыт наркотиков и психотропных веществ. Мужчину задержали возле почтового отделения, когда он получил незаконный сверток с особо опасными веществами.