Затримання підозрюваних у торгівлі кокаїном в Києві — в поліції показали відео

Затримання підозрюваних в торгівлі наркотиками в Києві. Фото: скриншот із відео

У Києві затримали квартет наркодилерів, які налагодили в столиці збут кокаїну. У підозрюваних вилучили "товар" вартістю близько 4 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба столичної поліції у середу, 26 червня.

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Механізм роботи наркокартелю

За даними поліції, члени злочинної групи — троє чоловіків та жінка, жителі Києва та Київської області — налагодили збут кокаїну на території столиці.

"56-річна жінка та 54-річний чоловік забезпечували постачання кокаїну до столиці та передавали своїм спільникам — двом чоловікам, 1968 та 1970 р. н. Вони забезпечували безпосередній збут наркотику як гуртовими партіями, так і в роздріб. Фігурантів затримали під час збуту чергової партії кокаїну, однак, один з них, зрозумівши, що його викрили, намагався втекти на власному автомобілі, проте правоохоронці наздогнали його та затримали", — розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк.

Вилучене в затриманих за торгівлю наркотиками. Фото: поліція Києва

Що знайшли в затриманих

Під час серії обшуків у затриманих вилучили пів кілограма кокаїну, гранату з запалом, гроші та три автівки. Як зазначили правоохоронці, орієнтовна вартість вилученого наркотику за цінами "чорного" ринку — 4 млн гривень.

Фігурантам повідомлено про підозри в незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи збуті наркотичних засобів та незаконному поводженні з бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Санкція за найтяжчою статтею — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Речові докази. Фото: поліція Києва

Нагадаємо, в Одесі викрили чоловіка, який намагався здійснювати збут наркотиків і психотропних речовин: підозрюваного затримали біля пошти, коли він отримав посилку з товаром.

Також у Києві правоохоронці столичного метрополітену затримали 19-річного наркодилера, в якого вилучили 19 пакунків з наркотиками.

Перед цим у столиці затримали трьох чоловіків: один вирощував коноплі, а двоє його спільників — виготовляли та збували наркотичну речовину.