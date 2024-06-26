Затримання підозрюваних у торгівлі кокаїном в Києві — в поліції показали відео

У затриманих в Києві наркодилерів вилучили наркотичних речовин на 4 млн грн
У Києві затримали квартет наркодилерів, які налагодили в столиці збут кокаїну. У підозрюваних вилучили "товар" вартістю близько 4 млн гривень.
Про це повідомила пресслужба столичної поліції у середу, 26 червня.
Механізм роботи наркокартелю
За даними поліції, члени злочинної групи — троє чоловіків та жінка, жителі Києва та Київської області — налагодили збут кокаїну на території столиці.
"56-річна жінка та 54-річний чоловік забезпечували постачання кокаїну до столиці та передавали своїм спільникам — двом чоловікам, 1968 та 1970 р. н. Вони забезпечували безпосередній збут наркотику як гуртовими партіями, так і в роздріб. Фігурантів затримали під час збуту чергової партії кокаїну, однак, один з них, зрозумівши, що його викрили, намагався втекти на власному автомобілі, проте правоохоронці наздогнали його та затримали", — розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк.
Що знайшли в затриманих
Під час серії обшуків у затриманих вилучили пів кілограма кокаїну, гранату з запалом, гроші та три автівки. Як зазначили правоохоронці, орієнтовна вартість вилученого наркотику за цінами "чорного" ринку — 4 млн гривень.
Фігурантам повідомлено про підозри в незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи збуті наркотичних засобів та незаконному поводженні з бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Санкція за найтяжчою статтею — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, в Одесі викрили чоловіка, який намагався здійснювати збут наркотиків і психотропних речовин: підозрюваного затримали біля пошти, коли він отримав посилку з товаром.
Також у Києві правоохоронці столичного метрополітену затримали 19-річного наркодилера, в якого вилучили 19 пакунків з наркотиками.
Перед цим у столиці затримали трьох чоловіків: один вирощував коноплі, а двоє його спільників — виготовляли та збували наркотичну речовину.
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