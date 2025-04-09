В Чернобыльском заповеднике родился теленок

Дикие коровы в Чернобыльской зоне. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник поделился радостной новостью — в стаде одичавших коров появился теленок. По словам специалистов, пополнение в Чернобыльской зоне отчуждения произошло еще в начале марта, однако только сейчас животное смогли точно идентифицировать.

Об этом сообщила пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

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Маленький теленок уже активно передвигается вместе со стадом, внимательно наблюдает за взрослыми и быстро адаптируется к условиям дикой природы. Молодняк исследует территорию и повторяет поведение старших животных.

Теленок. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Специалисты заповедника сообщили, что мать и новорожденный теленок здоровы, а другие коровы с заботой относятся к новичку.

Одичавшие коровы — потомки домашних животных, которых оставили местные жители после эвакуации в 1986 году. В течение десятилетий они приспособились к самостоятельной жизни в зоне отчуждения и стали частью уникальной экосреды, которая сформировалась на территории Чернобыльского заповедника.

Напомним, фотоловушки в Чернобыльской зоне отчуждения поймали в кадр диких животных леса.

Также в Чернобыльской зоне недавно заметили нетипичное "животное-иностранца" в водоемах.