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Здичавілі корови у Чорнобилі дали потомство — фото

9 квітня 2025 08:46
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Чорнобильському заповіднику народилося телятко
Дикі корови у Чорнобильській зоні. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
Анастасія Постоєнко - Редактор

Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник поділився радісною новиною — у стаді здичавілих корів з’явилося теля. За словами фахівців, поповнення в Чорнобильській зоні відчуження сталося ще на початку березня, однак лише зараз тварину змогли точно ідентифікувати.

Про це повідомила пресслужба Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

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Маленьке телятко вже активно пересувається разом зі стадом, уважно спостерігає за дорослими і швидко адаптується до умов дикої природи. Молодняк досліджує територію і повторює поведінку старших тварин.

Дикі корови в Чорнобилі
Телятко. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Фахівці заповідника повідомили, що мати і новонароджене теля здорові, а інші корови з турботою ставляться до новачка. 

Здичавілі корови — нащадки свійських тварин, яких залишили місцеві жителі після евакуації у 1986 році. Протягом десятиліть вони пристосувалися до самостійного життя в зоні відчуження та стали частиною унікального екосередовища, яке сформувалося на території Чорнобильського заповідника.

Нагадаємо, фотопастки у Чорнобильській зоні відчуження впіймали у кадр диких тварин лісу. 

Також у Чорнобильській зоні нещодавно помітили нетипову "тварину-іноземця" у водоймах. 

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