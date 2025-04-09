У Чорнобильському заповіднику народилося телятко

Здичавілі корови у Чорнобилі дали потомство — фото
Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник поділився радісною новиною — у стаді здичавілих корів з’явилося теля. За словами фахівців, поповнення в Чорнобильській зоні відчуження сталося ще на початку березня, однак лише зараз тварину змогли точно ідентифікувати.
Про це повідомила пресслужба Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.
Телятко диких корів вже вчиться виживати в природі
Маленьке телятко вже активно пересувається разом зі стадом, уважно спостерігає за дорослими і швидко адаптується до умов дикої природи. Молодняк досліджує територію і повторює поведінку старших тварин.
Фахівці заповідника повідомили, що мати і новонароджене теля здорові, а інші корови з турботою ставляться до новачка.
Здичавілі корови — нащадки свійських тварин, яких залишили місцеві жителі після евакуації у 1986 році. Протягом десятиліть вони пристосувалися до самостійного життя в зоні відчуження та стали частиною унікального екосередовища, яке сформувалося на території Чорнобильського заповідника.
Нагадаємо, фотопастки у Чорнобильській зоні відчуження впіймали у кадр диких тварин лісу.
Також у Чорнобильській зоні нещодавно помітили нетипову "тварину-іноземця" у водоймах.
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