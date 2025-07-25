Саммит первых леди и джентльменов в Киеве - что известно

Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: telegram/FirstLadyOfUkraine

В сентябре Киев будет принимать Пятый Саммит первых леди и джентльменов. Нынешняя встреча будет сосредоточена на образовании, которое считают ключевым фактором для обеспечения мира, сосуществования и устойчивого развития.

Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская на брифинге в пятницу, 25 июля.

Реклама

Читайте также:

Что известно о Саммите первых леди и джентльменов

Саммит первых леди и джентльменов состоится в Киеве в пятый раз, и в четвертый раз он пройдет в условиях полномасштабной войны России против Украины. На этот раз организаторы сфокусируются на теме образования. Фокус-тема получила название "Образование, моделирующее мир".

Зеленская подчеркнула, что к участию приглашены не только первые лица государств, но и министры образования и учителя из разных стран.

Организаторы надеются, что такой формат поможет объединить международные усилия для поддержки образовательных инициатив и формирования лучшего будущего.

Напомним, что недавно Елена Зеленская с мужем Владимиром Зеленским прибыли на конференцию по восстановлению Украины. Она длилась в течение двух дней в Риме.

Ранее Зеленская приняла участие в презентации исследования "Индекс будущего: профессиональные ожидания и развитие подростков в Украине". Мероприятие было призвано, чтобы помочь детям выбрать профессии.