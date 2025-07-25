Саміт перших леді та джентльменів у Києві - що відомо

Перша леді України Олена Зеленська. Фото: telegram/FirstLadyOfUkraine

У вересні Київ прийматиме П’ятий Саміт перших леді та джентльменів. Цьогорічна зустріч буде зосереджена на освіті, яку вважають ключовим фактором для забезпечення миру, співіснування та сталого розвитку.

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська на брифінгу у п'ятницю, 25 липня.

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Саміт перших леді та джентльменів відбудеться в Києві вп’яте і вчетверте він пройде в умовах повномасштабної війни Росії проти України. Цього разу організатори сфокусуються на темі освіти. Фокус-тема отримала назву "Освіта, що моделює світ".

Зеленська підкреслила, що до участі запрошені не лише перші особи держав, а й міністри освіти та вчителі з різних країн.

Організатори сподіваються, що такий формат допоможе об’єднати міжнародні зусилля для підтримки освітніх ініціатив та формування кращого майбутнього.

Нагадаємо, що нещодавно Олена Зеленська із чоловіком Володимиром Зеленським прибули на конференцію із відновлення України. Вона тривала упродовж двох днів у Римі.

Раніше Зеленська взяла участь у презентації дослідження "Індекс майбутнього: професійні очікування та розвиток підлітків в Україні". Захід був покликаний, аби допомогти дітям обрати професії.