Зеленский напомнил, от кого зависит разрешение по Украине бить по России западным оружием

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом. Во время совместной пресс-конференции президент упомянул о странах, от которых зависит разрешение на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец по итогам встречи президента Украины с премьером Ирландии.

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В ходе встречи Зеленский в очередной раз призвал союзников дать разрешение Украине бить западным дальнобойным оружием по территории России. Только таким образом Украине удастся остановить наступление россиян и помешать трагедиям вроде той, которая произошла сегодня во Львове, где люди погибли и получили ранения в результате вражеских обстрелов.

При этом президент напомнил, что решение по ударам по территории России принимают основные союзники Украины — США, Великобритания, Франция и Германия.

В свою очередь Саймон Гаррис заверил, что Ирландия будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо. Также он сообщил, что его страна предоставляет дополнительные 36 миллионов евро гуманитарной помощи.

"Мы никогда не позволим, чтобы это продолжалось и нормализовалось. И чтобы такие события, которые случились сегодня утром, чтобы они не нормализовывались", — подчеркнул премьер-министр Ирландии.

Прессконференция Зеленского и Гарриса. Фото: Новини.LIVE

В ходе встречи лидеры подписали двустороннее соглашение по безопасности. По словам Зеленского, этот документ позволит реализовать весь потенциал сотрудничества между Украиной и Ирландией, а также с партнерами в рамках архитектуры договоров по безопасности.