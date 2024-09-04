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Зеленський назвав країни, від яких залежить дозвіл на удари західною зброєю по території РФ

4 вересня 2024 19:18
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Зеленський нагадав, від кого залежить дозвіл по Україні бити по Росії західною зброєю
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з прем'єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом. Під час спільної пресконференції президент згадав про країни, від яких залежить дозвіл на використання далекобійної зброї для ударів по території Росії.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець за підсумками зустрічі президента України з прем'єром Ірландії.

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Під час зустрічі Зеленський вкотре закликав союзників дати дозвіл Україні бити західною далекобійною зброєю по території Росії. Тільки таким чином Україні вдасться зупинити наступ росіян та завадити трагедіям на кшталт тої, яка сталася сьогодні у Львові, де люди загинули і зазнали поранень внаслідок ворожого обстрілу.

При цьому президент нагадав, що рішення щодо ударів по території Росії приймають основні союзники України — США, Велика Британія, Франція та Німеччина.

В свою чергу, Саймон Гарріс запевнив, що Ірландія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно. Також він повідомив, що його країна надає додаткові 36 мільйонів євро гуманітарної допомоги. 

"Ми ніколи не дозволимо, щоб це тривало й нормалізовувалось. І щоб такі події, які трапилися сьогодні вранці, — щоб вони не нормалізовувалися", — наголосив премʼєр-міністр Ірландії. 

прем'єр Ірландії та Зеленський
Пресконференція Зеленського і Гарріса. Фото: Новини.LIVE

Під час зустрічі лідери підписали двосторонню угоду щодо безпеки. За словами Зеленського, ​цей документ дасть змогу реалізувати весь потенціал співпраці між Україною та Ірландією, а також із партнерами в межах архітектури безпекових угод. 

Зеленський та прем'єр Ірландії
Зеленський і Гарріс підписали безпекову угоду. Фото: Новини.LIVE

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