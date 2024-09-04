В Киеве введен карантин — какая опасность для местных

Киевлян предупредили об опасности — в столице ввели карантин
В Киеве ввели карантин. Причиной является выявление полыннолистной амброзии, ее пыльца вызывает массовые аллергические заболевания.
Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата Киевской городской государственной администрации.
Карантин в Киеве из-за цветения амброзии
Карантин охватывает всю территорию столицы и включает комплекс специальных мер по уничтожению очагов амброзии и предотвращению ее дальнейшего распространения. Речь идет о:
- уничтожение растения путем вырывания и сжигания, а при сильном засорении — скашивание или вырывание с корнями;
- создание фитоценозов из многолетних трав, способных подавлять амброзию полинолисту;
- использование химических средств борьбы.
Однако при использовании химических средств предполагается применение только тех гербицидов, которые официально разрешены в Украине.
Что известно о растении
Амброзия полыннолистная — однолетнее растение, которое может вырастать до 2 метров в высоту. Она имеет характерные рассеченные листья и мелкие зеленоватые цветы, образующие соцветия в виде колосков.
Размножается амброзия семенами, которые могут оставаться жизнеспособными в почве от 5 до 40 лет. Одно растение способно произвести до 50 тысяч семян за сезон. Они разносятся ветром, водой, а также через животных и людей.
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