В Киеве введен карантин — какая опасность для местных

Борьба с амброзией. Фото иллюстративное: dnepr.express/ua

В Киеве ввели карантин. Причиной является выявление полыннолистной амброзии, ее пыльца вызывает массовые аллергические заболевания.

Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата Киевской городской государственной администрации.

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Карантин охватывает всю территорию столицы и включает комплекс специальных мер по уничтожению очагов амброзии и предотвращению ее дальнейшего распространения. Речь идет о:

уничтожение растения путем вырывания и сжигания, а при сильном засорении — скашивание или вырывание с корнями;

создание фитоценозов из многолетних трав, способных подавлять амброзию полинолисту;

использование химических средств борьбы.

Однако при использовании химических средств предполагается применение только тех гербицидов, которые официально разрешены в Украине.

Что известно о растении

Амброзия полыннолистная — однолетнее растение, которое может вырастать до 2 метров в высоту. Она имеет характерные рассеченные листья и мелкие зеленоватые цветы, образующие соцветия в виде колосков.

Амброзия. Фото: Wikipedia

Размножается амброзия семенами, которые могут оставаться жизнеспособными в почве от 5 до 40 лет. Одно растение способно произвести до 50 тысяч семян за сезон. Они разносятся ветром, водой, а также через животных и людей.