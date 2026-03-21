Зеленский почтил память павших защитников Мощуна

Владимир Зеленский почтил память погибших защитников.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 марта почтил память украинских воинов, погибших во время обороны и освобождения села Мощун в Киевской области. Он отметил важность сохранения памяти о героях, которые стали на защиту региона в начале полномасштабного вторжения.

об этом сообщили в Офисе президента.

Читайте также:

Чествование павших защитников Мощуна

Зеленский установил лампадку у стелы на территории мемориала "Ангелы Победы" и пообщался с родными и близкими погибших воинов. Он заявил, что очень важно чтить героев, которые защитили Киевскую область и все наше государство.

"Это очень важно и правильно — чтить память героев, которые защитили Мощун, Киевскую область и все наше государство. Мы благодарны вашим родным и близким. Очень жаль, что их с нами нет. Они есть в нашей жизни, нашей истории. Спасибо, что защитили Украину. К сожалению, такой высокой ценой", — сказал президент.

Он подчеркнул, что украинцы помнят и будут благодарны воинам за подвиги и отвагу. По словам главы государства, они дали детям возможность жить в свободной Украине.

Отметим, Мощун стал одним из основных оборонительных рубежей Киева. Российские оккупанты намеревались прорваться через село в столицу, используя маршрут Гостомель — Буча — Ирпень. 21 марта 2022 года ВСУ полностью вытеснили российские войска из Мощуна.

Отметим, 21 марта Зеленский и первая леди попрощались с Патриархом Филаретом в Киеве. Сегодня запланированы заупокойная литургия и панихида, а завтра состоится чин погребения.

Прощание с ним началось 20 марта в Михайловском соборе Киева. Вероятно, чин отпевания состоится во Владимирском соборе.