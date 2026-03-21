Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленский почтил память павших защитников Мощуна

Зеленский почтил память павших защитников Мощуна

Ua ru
Дата публикации 21 марта 2026 15:44
Владимир Зеленский почтил память погибших защитников. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский 21 марта почтил память украинских воинов, погибших во время обороны и освобождения села Мощун в Киевской области. Он отметил важность сохранения памяти о героях, которые стали на защиту региона в начале полномасштабного вторжения.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом сообщили в Офисе президента.

Читайте также:

Чествование павших защитников Мощуна

Зеленский установил лампадку у стелы на территории мемориала "Ангелы Победы" и пообщался с родными и близкими погибших воинов. Он заявил, что очень важно чтить героев, которые защитили Киевскую область и все наше государство.

"Это очень важно и правильно — чтить память героев, которые защитили Мощун, Киевскую область и все наше государство. Мы благодарны вашим родным и близким. Очень жаль, что их с нами нет. Они есть в нашей жизни, нашей истории. Спасибо, что защитили Украину. К сожалению, такой высокой ценой", — сказал президент.

Он подчеркнул, что украинцы помнят и будут благодарны воинам за подвиги и отвагу. По словам главы государства, они дали детям возможность жить в свободной Украине.

Отметим, Мощун стал одним из основных оборонительных рубежей Киева. Российские оккупанты намеревались прорваться через село в столицу, используя маршрут Гостомель — Буча — Ирпень. 21 марта 2022 года ВСУ полностью вытеснили российские войска из Мощуна.

Отметим, 21 марта Зеленский и первая леди попрощались с Патриархом Филаретом в Киеве. Сегодня запланированы заупокойная литургия и панихида, а завтра состоится чин погребения.

Прощание с ним началось 20 марта в Михайловском соборе Киева. Вероятно, чин отпевания состоится во Владимирском соборе.

Владимир Зеленский Киевская область война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации