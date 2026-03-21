Зеленський вшанував пам'ять полеглих захисників Мощуна

Зеленський вшанував пам’ять полеглих захисників Мощуна

Дата публікації: 21 березня 2026 15:44
Володимиир Зеленський вшанував пам'ять загиблих захисників. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 21 березня вшанував пам'ять українських воїнів, які загинули під час оборони та звільнення села Мощун у Київській області. Він наголосив на важливості збереження пам'яті про героїв, які стали на захист регіону на початку повномасштабного вторгнення.  

Як повідомляє Новини.LIVE, про це повідомили в Офісі президента. 

Читайте також:

Вшанування полеглих захисників Мощуна

Зеленський встановив лампадку біля стели на території меморіалу "Янголи Перемоги" та поспілкувався з рідними й близькими загиблих воїнів. Він заявив, що дуже важливо вшановувати героїв, які захистили Київщину і всю нашу державу.

"Це дуже важливо і правильно – вшановувати пам’ять героїв, які захистили Мощун, Київщину і всю нашу державу. Ми вдячні вашим рідним та близьким. Дуже шкода, що їх з нами немає. Вони є в нашому житті, нашій історії. Дякуємо, що захистили Україну. На жаль, такою високою ціною", — сказав президент. 

Він наголосив, що українці пам'ятають у будуть вдячні воїнам за подвиги і відвагу. За словами глави держави, вони дали дітям можливість жити у вільній Україні. 

Зазначимо, Мощун став одним з основних оборонних рубежів Києва. Російські окупанти мали намір прорватися через село до столиці, використовуючи маршрут Гостомель — Буча — Ірпінь. 21 березня 2022 року ЗСУ повністю витіснили російські війська з Мощуна.

Зазначимо, 21 березня Зеленський та перша леді попрощалися із Патріархом Філаретом у Києві. Сьогодні заплановані заупокійна літургія та панахида, а завтра відбудеться чин поховання.

Прощання з ним розпочалося 20 березня у Михайлівському соборі Києва. Ймовірно, чин відспівування відбудеться у Володимирському соборі.

Володимир Зеленський Київська область війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
