Зеленський вшанував пам’ять полеглих захисників Мощуна

Володимиир Зеленський вшанував пам'ять загиблих захисників.

Президент України Володимир Зеленський 21 березня вшанував пам'ять українських воїнів, які загинули під час оборони та звільнення села Мощун у Київській області. Він наголосив на важливості збереження пам'яті про героїв, які стали на захист регіону на початку повномасштабного вторгнення.

Вшанування полеглих захисників Мощуна

Зеленський встановив лампадку біля стели на території меморіалу "Янголи Перемоги" та поспілкувався з рідними й близькими загиблих воїнів. Він заявив, що дуже важливо вшановувати героїв, які захистили Київщину і всю нашу державу.

"Це дуже важливо і правильно – вшановувати пам’ять героїв, які захистили Мощун, Київщину і всю нашу державу. Ми вдячні вашим рідним та близьким. Дуже шкода, що їх з нами немає. Вони є в нашому житті, нашій історії. Дякуємо, що захистили Україну. На жаль, такою високою ціною", — сказав президент.

Він наголосив, що українці пам'ятають у будуть вдячні воїнам за подвиги і відвагу. За словами глави держави, вони дали дітям можливість жити у вільній Україні.

Зазначимо, Мощун став одним з основних оборонних рубежів Києва. Російські окупанти мали намір прорватися через село до столиці, використовуючи маршрут Гостомель — Буча — Ірпінь. 21 березня 2022 року ЗСУ повністю витіснили російські війська з Мощуна.

Зазначимо, 21 березня Зеленський та перша леді попрощалися із Патріархом Філаретом у Києві. Сьогодні заплановані заупокійна літургія та панахида, а завтра відбудеться чин поховання.

Прощання з ним розпочалося 20 березня у Михайлівському соборі Києва. Ймовірно, чин відспівування відбудеться у Володимирському соборі.