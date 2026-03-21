Жители Вышгорода остались без укрытия из-за действий мэра

В начале полномасштабной войны жители Вышгорода (Киевская область) собственными силами расчистили подвал и использовали его как самое простое укрытие. Однако впоследствии из-за решения мэра они его потеряли и до сих пор не имеют доступа.

Об этом говорится в новом выпуске журналистских расследований "Наше дело" журналистки Новини.LIVE Марии Гураль.

Почему жители Вышгорода потеряли укрытие

Руководитель вышгородского отделения ОО "Защита Государства" Оксана Жданова рассказала, что городской голова Алексей Момот принял решение передать помещение в аренду Благотворительному фонду "Святой Ольги".

Как оказалось, в подвале хранилась гуманитарная помощь, которая не только занимала пространство так, что укрытие стадо недоступным, но и фактически ее не раздавали жителям общины.

Местные жители говорят, что после того, как информация о ситуации получила огласку и к ней присоединились представители Киевской областной военной администрации и правоохранительных органов, гуманитарные грузы из подвалов начали вывозить. Однако даже после этого доступ в подвальное помещение во время воздушных тревог жители до сих пор не получили.

Кроме того, общественный активист Владислав Дулапчий рассказал, как городской голова Момот общалась с жителями одного из домов, когда рядом прилетел дрон "Шахед", а доступа к укрытию не было.

"Когда люди пришли в кабинет к городскому голове и сказали, что мы не успеваем добежать, он просто, поедая орешки, сказал: "Так вы просто плохо бегаете". Это прямая речь от городского головы", — рассказал он.

