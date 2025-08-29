Видео
Главная Киев Зеленский пообещал компенсации пострадавшим из-за обстрела Киева

Зеленский пообещал компенсации пострадавшим из-за обстрела Киева

Дата публикации 29 августа 2025 19:13
Зеленский пообещал компенсации пострадавшим из-за обстрела Киева
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

В пятницу, 29 августа, Президент Украины Владимир Зеленский посетил место обстрела в Дарницком районе Киева, нанесенного российскими войсками накануне. Глава государства подчеркнул, что в этой трагедии виноваты только россияне, ни одна украинская сторона не имеет к этому отношения.

Об этом стало известно во время общения с пострадавшими.

Читайте также:

Зеленский посетил Дарницу после обстрела

Зеленский заверил, что все граждане, которые потеряли жилье из-за обстрела, получат государственную компенсацию.

"Я вам официально могу сказать — мы решим этот вопрос. Есть временное жилье, и вам его обязательно предоставят в ближайшее время. Вы получите компенсацию, чтобы иметь возможность снять квартиру и потом иметь свое собственное жилье", — отметил он.

Президент подчеркнул, что государство уже имеет программу поддержки для всех, кто остался без жилья, и процесс предоставления компенсации продолжается.

Он признал, что помощь может предоставляться не сразу, однако заверил, что все пострадавшие получат необходимую поддержку.

Напомним, что поисково-спасательная операция в Дарницком районе столицы, где в результате атаки врага была разрушена часть жилого дома, завершена. Из-за удара РФ 28 августа погибли 23 человека, еще более 50 — травмированы.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в экстренном заявлении после атаки оккупантов анонсировала новые санкции против России.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
