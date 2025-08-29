Зеленський пообіцяв компенсації постраждалим через обстріл Києва

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

У п'ятницю, 29 серпня, Президент України Володимир Зеленський відвідав місце обстрілу в Дарницькому районі Києва, завданого російськими військами напередодні. Голова держави наголосив, що в цій трагедії винні лише росіяни, жодна українська сторона не має до цього відношення.

Про це стало відомо під час спілкування з постраждалими.

Зеленський відвідав Дарницю після обстрілу

Зеленський запевнив, що всі громадяни, які втратили житло через обстріл, отримають державну компенсацію.

"Я вам офіційно можу сказати — ми вирішимо це питання. Є тимчасове житло, і вам його обов’язково нададуть у найближчий час. Ви отримаєте компенсацію, щоб мати змогу винайняти квартиру і потім мати своє власне житло", — зазначив він.

Президент підкреслив, що держава вже має програму підтримки для всіх, хто залишився без житла, і процес надання компенсації триває.

Він визнав, що допомога може надаватися не одразу, проте запевнив, що всі постраждалі отримають необхідну підтримку.

Нагадаємо, що пошуково-рятувальну операцію у Дарницькому районі столиці, де внаслідок атаки ворога було зруйновано частину житлового будинку, завершено. Через удар РФ 28 серпня загинули 23 людини, ще понад 50 травмовані.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в екстреній заяві після атаки окупантів анонсувала нові санкції проти Росії.