Зеленский прятался в укрытии с детьми из-за атаки россиян

Президент Владимир Зеленский на праздновании 1 сентября. Фото: ТСН

Президент Владимир Зеленский посетил восстановленный после российских ударов лицей в Киевской области, но праздник первоклассников прервала воздушная тревога. Из-за реальной угрозы президенту и детям пришлось срочно укрыться под землей и оставаться в бомбоубежище. Оккупанты вновь пытались сорвать начало учебного года и сознательно заставили детей сидеть в укрытии вместо праздничной линейки. Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ТСН и сообщение президента.

Первое сентября под землей

Президент посетил одну из школ Киевской области, которую отстроили после того, как россияне ее полностью уничтожили в 2022 году.

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"Сегодня начало нового учебного года, и, несмотря на все попытки врага сорвать учебный сезон, наши дети начали обучение. Очень важно, что дети пошли в школу, очень важно, что много всего подготовлено. Поздравляю с 1 сентября наших первоклашек, всех школьников, родителей и все наше государство", — отметил он.

Также президент поблагодарил всех работников школы за их работу, и родителей, которые, несмотря на тревоги и российские атаки, остаются в Украине и вместе с учителями прилагают усилия, чтобы наши дети учились дома.

Этот лицей россияне разгромили ещё в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. Здание наконец капитально восстановили, однако спокойно зайти в классы первоклассникам так и не удалось.

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Глава государства подчеркнул, что у врага нет ни малейшего понимания границ, поэтому россияне делают маленьких украинцев прямыми участниками войны.

"К сожалению, русские просто совсем кончены. Первое сентября, дети. Даже среди врагов любого рода есть понимание, что дети — это дети. А русские делают детей участниками войны", — сказал он.

Россия хотела сорвать начало учебного года

Владимир Зеленский заявил, что Россия в течение последних двух недель активно атаковала инфраструктуру Украины, пытаясь сорвать начало нового учебного года.

Также во время общения с журналистами Зеленский выразил недовольство реакцией международного сообщества на российские атаки. Он отметил, что в то время, когда Украина продолжает бороться за жизни людей, часть международных партнеров находится в отпуске.

"Последние две недели весь мир, Европа и все те, кто нам помогает, — в отпуске. И это оставляет очень неприятный осадок. Не могу не поделиться этим... ощущением, знаете... дипломатия по плану. То есть, когда отпуск, то отпуск", — отметил президент.

Как ранее писали Новини.LIVE, этой ночью под ударом оказались Киев, Борисполь и другие города Киевской области. В результате обстрела были повреждены дом и предприятие, пострадали люди. В Киеве в результате вражеской атаки погибли три человека. Еще 5 получили ранения.

Также мы писали, что, по словам нардепа Руслана Горбенко, уже в сентябре Киев и область получат статус прифронтовых территорий. Работа над соответствующим постановлением началась около двух недель назад после первых атак РФ на продовольственные склады украинских компаний.