Обстріл Борисполя 1 вересня - пошкоджено будинок та загинула людина

Термінова новина

Росіяни в ніч проти 1 вересня атакували Київську область дронами та ракетами. Внаслідок обстрілу у Борисполі зафіксовані пошкодження будинку, підприємства, є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської ОВА.

Реклама

Наслідки обстрілу Борисполя 1 вересня

Глава Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що ворог знову цілеспрямовано бив по цивільних об'єктах та житлових будинках. Зокрема, під ударом опинився Бориспіль.

"У Борисполі внаслідок атаки пошкоджено 5-поверховий житловий будинок. На парковці поруч загорілися автомобілі. Пожежу вже ліквідовано. Із будинку евакуювали 48 людей. Наразі відомо про 8 постраждалих, серед них — дитина. Усім надається необхідна медична допомога", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, ворог пошкодив підприємство. Внаслідок атаки загинула людина, і ще одна людина постраждала.

Читайте також:

Наразі на місці подій працюють рятувальники, медики, поліцейські та всі необхідні служби. Ліквідація та фіксація наслідків продовжується.

Новина доповнюється...