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Головна Київ РФ вдарила по Борисполю: пошкоджено будинок, підприємство та загинула людина

РФ вдарила по Борисполю: пошкоджено будинок, підприємство та загинула людина

Ua ru
1 вересня 2026 04:09
Обстріл Борисполя 1 вересня - пошкоджено будинок та загинула людина
Термінова новина

Росіяни в ніч проти 1 вересня атакували Київську область дронами та ракетами. Внаслідок обстрілу у Борисполі зафіксовані пошкодження будинку, підприємства, є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської ОВА.

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Наслідки обстрілу Борисполя 1 вересня

Глава Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що ворог знову цілеспрямовано бив по цивільних об'єктах та житлових будинках. Зокрема, під ударом опинився Бориспіль.

"У Борисполі внаслідок атаки пошкоджено 5-поверховий житловий будинок. На парковці поруч загорілися автомобілі. Пожежу вже ліквідовано. Із будинку евакуювали 48 людей. Наразі відомо про 8 постраждалих, серед них — дитина. Усім надається необхідна медична допомога", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, ворог пошкодив підприємство. Внаслідок атаки загинула людина, і ще одна людина постраждала.

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Наразі на місці подій працюють рятувальники, медики, поліцейські та всі необхідні служби. Ліквідація та фіксація наслідків продовжується.

Новина доповнюється...

Київ вибух Київська область обстріли руйнування постраждалі
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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