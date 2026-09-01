Зеленський ховався в укритті з дітьми через атаку росіян

Президент Володимир Зеленський на святкуванні 1 вересня. Фото: ТСН

Президент Володимир Зеленський приїхав до відбудованого після російських ударів ліцею на Київщині, але свято першокласників перервала повітряна тривога. Через реальну загрозу президенту та малечі довелося терміново ховатися під землю та сидіти в бомбосховищі. Окупанти знову намагалися зірвати початок навчального року та свідомо змусили дітей сидіти в укритті замість святкової лінійки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ТСН та на повідомлення голови держави.

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Перше вересня під землею

Президент відвідав одну зі шкіл на Київщині, яку відбудували після того, як росіяни її повністю знищили у 2022 році.

"Сьогодні початок нового навчального року, і попри всі намагання ворога зірвати навчальний сезон наші діти розпочали навчання. Дуже важливо, що діти пішли в школу, дуже важливо, що багато всього підготовлено. Вітаю з 1 Вересня наших першачків, усіх школярів, батьків і всю нашу державу", — зазначив він.

Також президент подякував всім працівникам школи за їхню роботу, та батькам, які попри тривоги та російські атаки залишаються в Україні та разом з учителями докладають зусиль, щоб наші діти навчалися вдома.

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Цей ліцей росіяни розбили ще на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Будівлю нарешті капітально відновили, проте спокійно зайти до класів першачкам так і не вдалося.

Глава держави підкреслив, що у ворога немає жодного розуміння про межі, тому росіяни роблять маленьких українців прямими учасниками війни.

"На жаль, рускі просто кончені зовсім. Перше вересня, діти. Навіть серед ворогів будь-яких є розуміння, що діти – це діти. А рускі роблять дітей учасниками війни", — сказав він.

РФ хотіла зірвати початок навчального року

Володимир Зеленський заявив, що Росія протягом останніх двох тижнів активно атакувала інфраструктуру України, намагаючись зірвати початок нового навчального року.

Також під час спілкування з журналістами Зеленський висловив невдоволення реакцією міжнародної спільноти на російські атаки. Він зазначив, що в той час, коли Україна продовжує боротися за життя людей, частина міжнародних партнерів перебуває у відпустках.

"Останні два тижні весь світ, Європа і світ, які нам допомагають – на канікулах. І це дуже такий неприємний присмак. Не можу ним не поділитися... відчуттям такого знаєте... "дипломатія по-плану". Тобто, коли відпустка, то відпустка", — зазначив президент.

Як писали Новини.LIVE раніше, цієї ночі під ударом опинився Київ, Бориспіль і інші міста Київщини. Внаслідок обстрілу було пошкоджено будинок та підприємство, і постраждали люди. В Києві через ворожу атаку загинули троє людей. Ще 5 постраждали.

Також ми писали, що за словами нардепа Руслана Горбенко, вже у вересні Київ та область отримати статус прифронтових територій. Роботу над відповідною постановою розпочали близько двох тижнів тому після перших атак РФ на продовольчі склади українських компаній.