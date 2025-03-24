Николай Калашник назначен новым главой Киевской ОГА — что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Николая Калашника председателем Киевской областной государственной администрации. Ранее он временно исполнял эти обязанности.

Соответствующий указ №176/2025 опубликован на сайте главы государства 24 марта.

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Зеленский официально назначил Калашника главой Киевской ОГА.

"Назначить Калашника Николая Владимировича председателем Киевской областной государственной администрации", — говорится в указе.

Указ Президента Украины. Фото: скриншот

Что известно о Николае Калашнике

Николаю Калашнику 34 года. В 2013 году окончил Киевский национальный торгово-экономический университет, получив полное высшее образование по специальности "Менеджмент внешнеэкономической деятельности". В 2015 году получил научную степень кандидата экономических наук.

Работал в Дарницкой районной администрации Киева с 2013 по 2017 год, после чего до 2020 года занимал должность руководителя аппарата Дарницкой РГА.

В 2022 году стал доцентом кафедры маркетинга, экономики, управления и администрирования в Национальной академии государственного управления. В том же году был назначен исполняющим обязанности председателя Дарницкой РГА.

13 декабря 2024 года стал первым заместителем председателя Киевской ОГА, а с 1 января 2025 года исполнял обязанности главы области. 24 марта 2025 года президент официально назначил его председателем Киевской ОГА.

Николай Калашник. Фото: КОВА

Напомним, 11 марта Кабмин согласовал назначение Николая Калашника главой Киевской областной государственной администрации.

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