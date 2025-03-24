Николай Калашник назначен новым главой Киевской ОГА — что о нем известно

Зеленский назначил главу Киевской ОГА — что о нем известно
Президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Николая Калашника председателем Киевской областной государственной администрации. Ранее он временно исполнял эти обязанности.
Соответствующий указ №176/2025 опубликован на сайте главы государства 24 марта.
Назначение Калашника главой ОГА
Зеленский официально назначил Калашника главой Киевской ОГА.
"Назначить Калашника Николая Владимировича председателем Киевской областной государственной администрации", — говорится в указе.
Что известно о Николае Калашнике
Николаю Калашнику 34 года. В 2013 году окончил Киевский национальный торгово-экономический университет, получив полное высшее образование по специальности "Менеджмент внешнеэкономической деятельности". В 2015 году получил научную степень кандидата экономических наук.
Работал в Дарницкой районной администрации Киева с 2013 по 2017 год, после чего до 2020 года занимал должность руководителя аппарата Дарницкой РГА.
В 2022 году стал доцентом кафедры маркетинга, экономики, управления и администрирования в Национальной академии государственного управления. В том же году был назначен исполняющим обязанности председателя Дарницкой РГА.
13 декабря 2024 года стал первым заместителем председателя Киевской ОГА, а с 1 января 2025 года исполнял обязанности главы области. 24 марта 2025 года президент официально назначил его председателем Киевской ОГА.
Напомним, 11 марта Кабмин согласовал назначение Николая Калашника главой Киевской областной государственной администрации.
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