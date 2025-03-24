Микола Калашник призначений новим головою Київської ОДА — що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Миколу Калашника головою Київської обласної державної адміністрації. Раніше він тимчасово виконував ці обов’язки.

Відповідний указ №176/2025 опублікований на сайті глави держави 24 березня.

Читайте також:

Призначення Калашника головою ОВА

Зеленський офіційно призначив Калашника головою Київської ОДА.

"Призначити Калашника Миколу Володимировича головою Київської обласної державної адміністрації", — йдеться в указі.

Указ Президента України. Фото: скриншот

Що відомо про Миколу Калашника

Миколі Калашнику 34 роки. Він киянин. У 2013 році закінчив Київський національний торговельно-економічний університет, отримавши повну вищу освіту за спеціальністю "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності". У 2015 році здобув науковий ступінь кандидата економічних наук.

Працював у Дарницькій районній адміністрації Києва з 2013 по 2017 рік, після чого до 2020 року обіймав посаду керівника апарату Дарницької РДА.

У 2022 році став доцентом кафедри маркетингу, економіки, управління та адміністрування в Національній академії державного управління. Того ж року був призначений виконувачем обов’язків голови Дарницької РДА.

13 грудня 2024 року став першим заступником голови Київської ОДА, а з 1 січня 2025 року виконував обов’язки очільника області. 24 березня 2025 року президент офіційно призначив його головою Київської ОДА.

Микола Калашник. Фото: КОВА

Нагадаємо, 11 березня Кабмін погодив призначення Миколи Калашника головою Київської обласної державної адміністрації.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський призначив нових послів у двох країнах.