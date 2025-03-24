Микола Калашник призначений новим головою Київської ОДА — що про нього відомо

Зеленський призначив голову Київської ОДА — що про нього відомо
Президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Миколу Калашника головою Київської обласної державної адміністрації. Раніше він тимчасово виконував ці обов’язки.
Відповідний указ №176/2025 опублікований на сайті глави держави 24 березня.
Призначення Калашника головою ОВА
Зеленський офіційно призначив Калашника головою Київської ОДА.
"Призначити Калашника Миколу Володимировича головою Київської обласної державної адміністрації", — йдеться в указі.
Що відомо про Миколу Калашника
Миколі Калашнику 34 роки. Він киянин. У 2013 році закінчив Київський національний торговельно-економічний університет, отримавши повну вищу освіту за спеціальністю "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності". У 2015 році здобув науковий ступінь кандидата економічних наук.
Працював у Дарницькій районній адміністрації Києва з 2013 по 2017 рік, після чого до 2020 року обіймав посаду керівника апарату Дарницької РДА.
У 2022 році став доцентом кафедри маркетингу, економіки, управління та адміністрування в Національній академії державного управління. Того ж року був призначений виконувачем обов’язків голови Дарницької РДА.
13 грудня 2024 року став першим заступником голови Київської ОДА, а з 1 січня 2025 року виконував обов’язки очільника області. 24 березня 2025 року президент офіційно призначив його головою Київської ОДА.
Нагадаємо, 11 березня Кабмін погодив призначення Миколи Калашника головою Київської обласної державної адміністрації.
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