Кличко ответил, сколько домов до сих пор без тепла

Кличко назвал количество домов, которые остаются без тепла
В Киеве после вражеской атаки 9 января без тепла до сих пор остаются 50 жилых домов. Городские службы работают круглосуточно, чтобы восстановить поврежденную инфраструктуру.
Об этом проинформировал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram в субботу, 17 января.
Кличко о восстановлении теплоснабжения в Киеве
"Заехал утром на один из опорных пунктов тепловиков, откуда бригады выезжают на ремонт и восстановление теплосетей и котельных. Коммунальщики работают круглосуточно. Поблагодарил их за труд", — сообщил Кличко.
А также отметил, что без тепла сейчас около 50 домов из 6 000, которые оставались без теплоснабжения после атаки российских оккупантов на критическую инфраструктуру Киева 9 января.
По словам мэра, городские службы продолжают круглосуточно восстанавливать поврежденную врагом инфраструктуру, чтобы обеспечить киевлян необходимыми услугами.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев оказался не готовым к чрезвычайной ситуации в энергетической сфере.
Напомним, что 14 января в Украине ввели чрезвычайное положение в энергетике.
