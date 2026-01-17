Видео
Видео

Кличко назвал количество домов, которые остаются без тепла

Кличко назвал количество домов, которые остаются без тепла

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 10:12
Кличко ответил, сколько домов до сих пор без тепла
Люди греются в "Пунктах несокрушимости". Фото: ГСЧС

В Киеве после вражеской атаки 9 января без тепла до сих пор остаются 50 жилых домов. Городские службы работают круглосуточно, чтобы восстановить поврежденную инфраструктуру.

Об этом проинформировал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram в субботу, 17 января.

Читайте также:

Кличко о восстановлении теплоснабжения в Киеве

"Заехал утром на один из опорных пунктов тепловиков, откуда бригады выезжают на ремонт и восстановление теплосетей и котельных. Коммунальщики работают круглосуточно. Поблагодарил их за труд", — сообщил Кличко.

А также отметил, что без тепла сейчас около 50 домов из 6 000, которые оставались без теплоснабжения после атаки российских оккупантов на критическую инфраструктуру Киева 9 января.

По словам мэра, городские службы продолжают круглосуточно восстанавливать поврежденную врагом инфраструктуру, чтобы обеспечить киевлян необходимыми услугами.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев оказался не готовым к чрезвычайной ситуации в энергетической сфере.

Напомним, что 14 января в Украине ввели чрезвычайное положение в энергетике.

Ранее мы публиковали перечень адресов "Пунктов несокрушимости" на Киевщине.

