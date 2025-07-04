Россия ударила по Киеву сразу после разговора Путина и Трампа — заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что ночь с 3 на 4 июля стала одной из самых тяжелых для страны — по масштабам, циничности и координации во времени. Во время обращения он подчеркнул, что атака по Киеву стала очередным доказательством того, что Россия не собирается прекращать войну, а мир не должен медлить с ответом.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

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По словам Зеленского, воздушные тревоги начались одновременно с тем, как медиа начали сообщать о телефонном разговоре между Путиным и Дональдом Трампом. Удар стал прямым сигналом от Москвы.

"Это был один из самых масштабных воздушных ударов, демонстративно значительный и циничный удар. Всего 550 целей, из них по меньшей мере 330 - российско-иранские "шахеды", были применены также ракеты, в том числе баллистические. Причем первые воздушные тревоги в наших городах и регионах вчера начались почти одновременно с началом обсуждения в медиа телефонного разговора Президента Трампа с Путиным", — сообщил Владимир Зеленский.

Спасатель на месте прилета. Фото: ГСЧС Киева

Главной мишенью атаки был Киев. Только к 9 утра в столице закончилась воздушная тревога. По данным президента, украинским силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 270 целей, еще 208 дронов подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. К работе были привлечены дроны-перехватчики — десятки вражеских беспилотников уничтожены ими.

Люди спасаются от атак. Фото: ГСЧС Киева

Президент подчеркнул, что Украина интенсивно развивает системы дроновой защиты, но для противодействия баллистическим угрозам критически важно сохранять поддержку партнеров.

""Петриоты" и ракеты для них являются реальными защитниками жизни", — отметил Зеленский.

Кроме Киева, пострадали также Днепровская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Киевская области. По предварительным данным, ранения получили по меньшей мере 23 человека. Во многих регионах зафиксировано падение обломков, а также прямые попадания в инфраструктуру.

Президент подчеркнул, что единственным быстрым способом заставить Россию изменить свое разрушительное поведение является масштабное международное давление — через санкции, экономические удары и ограничения инфраструктурных возможностей.

"Это единственное, что может быть достигнуто быстро, чтобы изменить ситуацию к лучшему. И это зависит от партнеров, прежде всего от Соединенных Штатов", — подытожил Зеленский.

Напомним, Россия запустила на Киев 550 средств воздушной атаки — "Шахеды" и ракеты различного типа.

На атаку также отреагировал глава МИД Украины Андрей Сибига.