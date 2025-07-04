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Головна Київ Зеленський відреагував на масовані удари Росії по Києву

Зеленський відреагував на масовані удари Росії по Києву

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 10:13
Росія вдарила по Києву одразу після розмови Путіна і Трампа — заява Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що ніч із 3 на 4 липня стала однією з найважчих для країни — по масштабах, цинічності й координації в часі. Під час звернення він наголосив, що атака по Києву стала черговим доказом того, що Росія не збирається припиняти війну, а світ не повинен зволікати з відповіддю.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

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За словами Зеленського, повітряні тривоги почалися одночасно з тим, як медіа почали повідомляти про телефонну розмову між Путіним і Дональдом Трампом. Удар став прямим сигнгалом від Москви. 

"Це був один із найбільш масштабних повітряних ударів, демонстративно значний та цинічний удар. Загалом 550 цілей, із них щонайменше 330 – російсько-іранські "шахеди", були застосовані також ракети, зокрема балістичні. Причому перші повітряні тривоги в наших містах і регіонах учора почалися майже одночасно з початком обговорення в медіа телефонної розмови Президента Трампа з Путіним", — повідомив Володимир Зеленський. 

Київ атака 4 липня
Рятувальник на місці прильоту. Фото: ДСНС Києва

Головною мішенню атаки був Київ. Лише до 9 ранку у столиці закінчилася повітряна тривога. За даними президента, українським силам протиповітряної оборони вдалося знищити 270 цілей, ще 208 дронів подавлено засобами радіоелектронної боротьби. До роботи були залучені дрони-перехоплювачі — десятки ворожих безпілотників знищено ними.

Атака по Києву
Люди рятуються від атак. Фото: ДСНС Києва

Президент наголосив, що Україна інтенсивно розвиває системи дронового захисту, але для протидії балістичним загрозам критично важливо зберігати підтримку партнерів.

""Петріоти" й ракети для них є реальними захисниками життя", — зазначив Зеленський.

Окрім Києва, постраждали також Дніпровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області. За попередніми даними, поранення дістали щонайменше 23 людини. У багатьох регіонах зафіксовано падіння уламків, а також прямі влучання в інфраструктуру.

Президент наголосив, що єдиним швидким способом змусити Росію змінити свою руйнівну поведінку є масштабний міжнародний тиск — через санкції, економічні удари та обмеження інфраструктурних можливостей.

"Це єдине, що може бути досягнуто швидко, щоб змінити ситуацію на краще. І це залежить від партнерів, передусім від Сполучених Штатів", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Росія запустила на Київ 550 засобів повітряної атаки — "Шахеди" та ракети різного типу. 

На атаку також відреагував глава МЗС України Андрій Сибіга.

Володимир Зеленський Київ обстріли війна атака БпЛА
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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