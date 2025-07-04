Масована атака 4 липня по Києву — скільки цілей збили сили ППО

Дим в Києві внаслідок влучання. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

У ніч з 3 на 4 липня Україна зазнала однієї з наймасштабніших повітряних атак з боку ворога. Загалом противник використав 550 засобів повітряного нападу, головною ціллю яких була столиця України — Київ.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил України.

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За даними Сил оборони, ворог атакував із різних напрямків території Росії — зокрема з Курської, Шаталовської, Орловської, Брянської, Міллеровської, Приморсько-Ахтарської, Липецької та Воронезької областей.

Траєкторія руху БпЛА 4 липня. Фото: t.me/mon1tor_ua

Основну частину удару склали 539 дронів, серед яких понад 330 були ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами.

Крім того, застосовано одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", шість балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та чотири крилаті ракети Іскандер-К.

За попередніми підрахунками станом на 8:00 ранку, було знешкоджено 478 цілей. Із них 270 ворожих об’єктів збито вогневими засобами, ще 208 цілей було локаційно втрачено або подавлено засобами радіоелектронної боротьби.

Статистика. Фото: Командування ПС ЗСУ

Зокрема, силами ППО знищено 268 безпілотників типу Shahed та інших дронів, а також дві крилаті ракети Іскандер-К.

Попри значні успіхи у відбитті атаки, зафіксовано влучання дев'яти ракет та 63 дронів у восьми локаціях. Крім того, уламки збитих об'єктів впали у 33 різних точках.

До захисту неба було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи та системи безпілотної боротьби.

Нагадаємо, Росія також атакувала в Києві залізничну інфраструктуру.

Під атакою опинилися й населені пункти Київської області — в ДСНС показали кадри.