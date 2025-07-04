Масована атака 4 липня по Києву — скільки цілей збили сили ППО

Масований удар по Києву — Росія запустила понад 500 об'єктів
У ніч з 3 на 4 липня Україна зазнала однієї з наймасштабніших повітряних атак з боку ворога. Загалом противник використав 550 засобів повітряного нападу, головною ціллю яких була столиця України — Київ.
Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил України.
Чим та звідки атакувала Росія Україну
За даними Сил оборони, ворог атакував із різних напрямків території Росії — зокрема з Курської, Шаталовської, Орловської, Брянської, Міллеровської, Приморсько-Ахтарської, Липецької та Воронезької областей.
Основну частину удару склали 539 дронів, серед яких понад 330 були ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами.
Крім того, застосовано одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", шість балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та чотири крилаті ракети Іскандер-К.
За попередніми підрахунками станом на 8:00 ранку, було знешкоджено 478 цілей. Із них 270 ворожих об’єктів збито вогневими засобами, ще 208 цілей було локаційно втрачено або подавлено засобами радіоелектронної боротьби.
Зокрема, силами ППО знищено 268 безпілотників типу Shahed та інших дронів, а також дві крилаті ракети Іскандер-К.
Попри значні успіхи у відбитті атаки, зафіксовано влучання дев'яти ракет та 63 дронів у восьми локаціях. Крім того, уламки збитих об'єктів впали у 33 різних точках.
До захисту неба було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи та системи безпілотної боротьби.
Нагадаємо, Росія також атакувала в Києві залізничну інфраструктуру.
Під атакою опинилися й населені пункти Київської області — в ДСНС показали кадри.
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