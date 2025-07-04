Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Масований удар по Києву — Росія запустила понад 500 об'єктів

Масований удар по Києву — Росія запустила понад 500 об'єктів

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 08:28
Масована атака 4 липня по Києву — скільки цілей збили сили ППО
Дим в Києві внаслідок влучання. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

У ніч з 3 на 4 липня Україна зазнала однієї з наймасштабніших повітряних атак з боку ворога. Загалом противник використав 550 засобів повітряного нападу, головною ціллю яких була столиця України — Київ.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил України.

Реклама
Читайте також:

Чим та звідки атакувала Росія Україну

За даними Сил оборони, ворог атакував із різних напрямків території Росії — зокрема з Курської, Шаталовської, Орловської, Брянської, Міллеровської, Приморсько-Ахтарської, Липецької та Воронезької областей.

удар по Києву 4 липня
Траєкторія руху БпЛА  4 липня. Фото: t.me/mon1tor_ua

Основну частину удару склали 539 дронів, серед яких понад 330 були ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами.

Крім того, застосовано одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", шість балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та чотири крилаті ракети Іскандер-К.

За попередніми підрахунками станом на 8:00 ранку, було знешкоджено 478 цілей. Із них 270 ворожих об’єктів збито вогневими засобами, ще 208 цілей було локаційно втрачено або подавлено засобами радіоелектронної боротьби.

null
Статистика. Фото: Командування ПС ЗСУ

Зокрема, силами ППО знищено 268 безпілотників типу Shahed та інших дронів, а також дві крилаті ракети Іскандер-К.

Попри значні успіхи у відбитті атаки, зафіксовано влучання дев'яти ракет та 63 дронів у восьми локаціях. Крім того, уламки збитих об'єктів впали у 33 різних точках.

До захисту неба було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи та системи безпілотної боротьби.

Нагадаємо, Росія також атакувала в Києві залізничну інфраструктуру.

Під атакою опинилися й населені пункти Київської області — в ДСНС показали кадри

Київ обстріли ППО дрони ракетний удар Повітряні Сили ЗСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації