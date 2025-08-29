Видео
Главная Киев Зеленский почтил память погибших после удара РФ по Киеву

Зеленский почтил память погибших после удара РФ по Киеву

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 21:06
Обстрел Киева 28 августа - Зеленский почтил память погибших - Зеленский почтил память погибших
Владимир Зеленский на месте обстрела. Фото: Офис Президента

В пятницу, 29 августа, Президент Украины Владимир Зеленский посетил место трагедии, где российская баллистическая ракета попала в жилой дом. В результате обстрела погибли 22 человека, среди которых четыре ребенка. Самому маленькому из них не было и трех лет.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Читайте также:

Президент посетил место трагедии после обстрела в Киеве

Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что всем пострадавшим и семьям, которые потеряли близких, будет оказана необходимая помощь, в частности жильем, ведь соответствующие программы уже действуют.

Зеленский подчеркнул, что этот удар является демонстративным ответом России на международные усилия по завершению войны.

"Убийство детей и разрушения вместо дипломатии и мира", — подчеркнул он.

Президент добавил, что на такие действия России мир должен реагировать еще жестче: усиливать санкции и поддерживать Украину в способности отвечать силой — единственным языком, который понимает агрессор. Он также поблагодарил международных партнеров, которые помогают Украине в этом.

Трагедия поражает не только масштабом, но и жестокостью, подчеркивая цинизм обстрелов гражданских объектов. Зеленский призвал мир продолжать поддержку Украины и усиливать давление на Россию для прекращения агрессии.

Сейчас на месте трагедии работают спасатели и органы местной власти, чтобы оказать помощь пострадавшим и оценить ущерб, вызванный ракетным ударом.

Напомним, сегодня, 29 августа, в столице объявлен День траура из-за массированного обстрела, произошедшего в ночь на четверг. В этот день по всей стране состоятся символические акции памяти, к которым присоединяются государственные и частные компании.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в экстренном заявлении после атаки оккупантов анонсировала новые санкции против России.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
