Головна Київ Зеленський вшанував пам’ять загиблих після удару РФ по Києву

Зеленський вшанував пам’ять загиблих після удару РФ по Києву

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 21:06
Обстріл Києва 28 серпня - Зеленський вшанував пам’ять загиблих
Володимир Зеленський на місці обстрілу. Фото: Офіс Президента

У п'ятницю, 29 серпня, Президент України Володимир Зеленський відвідав місце трагедії, де російська балістична ракета влучила в житловий будинок. Внаслідок обстрілу загинуло 22 людей, серед яких чотири дитини. Найменшій із них не було й трьох років.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Читайте також:

Президент відвідав місце трагедії після обстрілу у Києві

Голова держави висловив співчуття родинам загиблих та запевнив, що всім постраждалим і сім’ям, які втратили близьких, буде надана необхідна допомога, зокрема житлом, адже відповідні програми вже діють.

Зеленський наголосив, що цей удар є демонстративною відповіддю Росії на міжнародні зусилля щодо завершення війни.

"Вбивство дітей і руйнування замість дипломатії та миру", — підкреслив він.

Президент додав, що на такі дії Росії світ має реагувати ще жорсткіше: посилювати санкції та підтримувати Україну у здатності відповідати силою — єдиною мовою, яку розуміє агресор. Він також подякував міжнародним партнерам, які допомагають Україні у цьому.

Трагедія вражає не лише масштабом, але й жорстокістю, підкреслюючи цинізм обстрілів цивільних об’єктів. Зеленський закликав світ продовжувати підтримку України та посилювати тиск на Росію для припинення агресії.

Зараз на місці трагедії працюють рятувальники та органи місцевої влади, щоб надати допомогу постраждалим та оцінити збитки, спричинені ракетним ударом.

Нагадаємо, сьогодні, 29 серпня, у столиці оголошено День жалоби через масований обстріл, що стався в ніч на четвер. Цього дня по всій країні відбулися символічні акції пам’яті, до яких долучилися державні та приватні компанії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в екстреній заяві після атаки окупантів анонсувала нові санкції проти Росії.

Володимир Зеленський Київ обстріли війна в Україні пам'ять
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
