Визит Моди в Киев 23 августа - индийский премьер и Зеленский почтили память погибших детей

Зеленский из Моди почтили память детей, которые погибли из-за российской агрессии
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в пятницу, 23 августа, совершил первый визит в Киев с начала полномасштабной войны в Украине. Вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским он почтил память детей, погибших в результате российской агрессии.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Зеленского в Telegram.
Встреча Моди и Зеленского в Киеве
Так, украинский лидер вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди почтили память детей, жизнь которых унесла российская агрессия.
"Дети каждой страны заслуживают безопасности. Мы должны сделать ее возможной", — подчеркнул Зеленский.
СМИ предполагают, что целью визита Моди в Киев является стремление поделиться с Зеленским "перспективами мирного разрешения войны". В то же время эту встречу, вероятно, хорошо воспримут в США и других западных странах, которые подвергли критике переговоры Моди с Путиным.
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