Визит Моди в Киев 23 августа - индийский премьер и Зеленский почтили память погибших детей

Премьер Индии Нарендра Моди и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegraph

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в пятницу, 23 августа, совершил первый визит в Киев с начала полномасштабной войны в Украине. Вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским он почтил память детей, погибших в результате российской агрессии.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Зеленского в Telegram.

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Так, украинский лидер вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди почтили память детей, жизнь которых унесла российская агрессия.

Чествование памяти погибших детей. Фото: скриншот с видео

"Дети каждой страны заслуживают безопасности. Мы должны сделать ее возможной", — подчеркнул Зеленский.

Скриншот поста Зеленского

СМИ предполагают, что целью визита Моди в Киев является стремление поделиться с Зеленским "перспективами мирного разрешения войны". В то же время эту встречу, вероятно, хорошо воспримут в США и других западных странах, которые подвергли критике переговоры Моди с Путиным.