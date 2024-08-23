Візит Моді до Києва 23 серпня - індійський прем'єр та Зеленський вшанували пам'ять загиблих дітей

Зеленський з Моді вшанували пам'ять дітей, які загинули через російську агресію
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді у п'ятницю, 23 серпня, здійснив перший візит до Києва з початку повномасштабної війни в Україні. Разом з Президентом України Володимиром Зеленським він вшанував пам'ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба Зеленського у Telegram.
Зустріч Моді та Зеленського у Києві
Так, український лідер разом з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді вшанували пам’ять дітей, життя яких забрала російська агресія.
"Діти кожної країни заслуговують на безпеку. Ми повинні зробити її можливою", — наголосив Зеленський.
ЗМІ припускають, що метою візиту Моді до Києва є прагнення поділитися із Зеленським "перспективами мирного вирішення війни". Водночас цю зустріч, ймовірно, добре сприймуть в США та інших західних країнах, які розкритикували переговори Моді з Путіним.
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