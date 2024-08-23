Візит Моді до Києва 23 серпня - індійський прем'єр та Зеленський вшанували пам'ять загиблих дітей

Прем'єр Індії Нарендра Моді та Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegraph

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді у п'ятницю, 23 серпня, здійснив перший візит до Києва з початку повномасштабної війни в Україні. Разом з Президентом України Володимиром Зеленським він вшанував пам'ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба Зеленського у Telegram.

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Так, український лідер разом з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді вшанували пам’ять дітей, життя яких забрала російська агресія.

Вшанування пам'яті загиблих дітей. Фото: скриншот з відео

"Діти кожної країни заслуговують на безпеку. Ми повинні зробити її можливою", — наголосив Зеленський.

Скриншот допису Зеленського

ЗМІ припускають, що метою візиту Моді до Києва є прагнення поділитися із Зеленським "перспективами мирного вирішення війни". Водночас цю зустріч, ймовірно, добре сприймуть в США та інших західних країнах, які розкритикували переговори Моді з Путіним.